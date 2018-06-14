QQ解禁微视，但抖音等仍被封锁

6月14日消息，今日，有网友爆料称，微视已经可以在QQ正常分享，而抖音、火山和西瓜等头条系产品仍然处于被封禁的状态。

TechWeb实测发现，微视在分享到QQ之后，点击链接可以正常播放。抖音主播名片可以正常分享，但链接仍然处于被封禁状态，西瓜视频和火山小视频的视频链接也无法正常分享。页面显示为“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放。”

对于QQ解禁微视一事，抖音相关负责人回应称，经测试抖音、火山、西瓜的相关链接目前确实仍然无法在QQ和微信中正常分享。“目前并不清楚腾讯为何解禁微视，如果这意味着在腾讯看来互联网短视频整治已经结束，希望腾讯也能解开对抖音的封禁。”

截止发稿，腾讯方面暂未予回应。

今年4月起，腾讯旗下的QQ、微信封禁抖音、西瓜、火山、快手以及微视。为此，张一鸣还曾与马化腾在朋友圈打过口水仗，马化腾回复称，封禁措施是“一视同仁”。

字节跳动副总裁李亮近期在接受媒体采访时表示，微信封杀的五款视频中头条系占了三款，微视刚刚起步，用户分享量很少，微信对分享的封杀，对微视基本没有影响。“还要注意到，在腾讯所谓’视频整治期间’，腾讯QQ在不遗余力的大力推广微视，近期更是靠捆绑等方式，微视一度登上应用商店下载榜首。”，李亮认为这足以说明，腾讯所谓的“视频整治期间”，只是其不正当竞争的借口。

日前，抖音对外宣布每日活跃用户突破1.5亿，月活用户破3亿。