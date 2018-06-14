苹果杀死了搞机的乐趣，谁能帮我们找回来？

在文章开始之前，我们不如来看看2008年的苹果官网：

五颜六色的，虽然不是很好看，但确实很有趣，不是吗？事实上，当乔布斯在1997年回到苹果公司时，他也为公司带来了色彩和活力。在那之前，苹果已经沦为了一个只会销售米黄色盒子的蠢公司了，但乔布斯用透明玻璃一样的iMac拯救了无聊的苹果。

然后从那时开始，苹果的iPod、iBook G4、Power Mac G4 Cube、iPod Nano、Touch和Shuffle以及iPhone 5c都继承了乔布斯的勃勃雄心。然而现在，苹果的产品竟然又只剩黑色、白色和金色了，甚至连玫瑰金都已经快销声匿迹，如果你想找到一些有趣的色彩，Apple Watch的表带是唯一的途径。

为什么会变成这个样子呢？或许从Burberry出身的Angela Ahrendts入职了苹果之后改变了这家公司的基因，时间来到2018年，苹果的产品确实变得更像是奢侈品，而不再是乔布斯喜爱的消费技术产品了。就像最近大热的小米8探索版和vivo NEX一样，科技爱好者的浪漫是透明和机械啊！

其实苹果对于消费数码的摧残并不仅限于色彩，在iPhone之前，智能手机的设计虽然稀奇古怪，但这些尝试也非常有趣。比如各种滑块、奇怪的按键布局、折叠键盘、轨迹球和可拆卸设计等等，虽然最后被证明是错误的方向，可这就是科技精神啊！

不信看看当时的明星机型：Motorola Razr、BlackBerry全键盘手机……你一定能够在万机丛中一眼认出他们。

可是11年过去了，iPhone完全定义了智能手机的外观设计，甚至刘海屏这种明显有缺陷的设计也让其他厂商趋之若鹜，去掉Home键和3.5mm耳机接口也是一样，有些手机并没有无线充电功能，但他们还是跟风用上了玻璃机身。

诚然，iPhone的大卖让所有友商不得不把产品设计成一块简简单单的玻璃或金属片，因为他们无法承担改变外观设计所需要承担的风险。但是当你看到众多和iPad越来越像的平板，和MacBook越来越像的笔记本电脑的时候，你就会觉得事情没那么简单。

而且现在，人们对科技的乐趣似乎已经不在硬件上了，还是拿苹果举例，与其将手机秀给别人看，不如来玩玩新的Animoji表情、用Siri完成一连串高难度操作、用ARkit 2来一场AR游戏大战……

不过硬件的梦想不会熄灭，因为它们有着看得见、摸得着的精致和优雅，不知道下一个寻找到成功方法的厂商会是谁呢？他不应该在苹果的草稿中获得灵感，而是需要找到一条回归色彩和快乐的路。