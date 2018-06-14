一夜之间，ASMR在各个视频、音频平台遭到封禁。

这是一个可以预见的结果。

6月7日，新京报报道称，斗鱼、B站等直播平台有主播以ASMR为名，向网友提供大尺度情色表演，并且存在主播通过让粉丝刷礼物加群后出售大尺度“福利视频”的现象。

报道引起了全国“扫黄打非”办公室的关注。

6月8日，全国“扫黄打非”办公室约谈网易云音乐、猫耳FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容。

全国“扫黄打非”办公室表示，经监管部门核实，多个网络平台上存在以ASMR形式传播低俗甚至淫秽色情的问题。

到今天，绝大多数视频、音频平台都已将ASMR相关的内容、板块下线。

“办卡加群”了解一下

6月7日，针对新京报的报道，斗鱼发表回应称，将打击一切利用ASMR直播打擦边球的行为，一经发现立即封禁直播间。同时，加强对鱼吧图片内容的审核、监管，删除所有涉嫌违规的ASMR直播图片。此外，禁止在ASMR直播画面中放置“办卡加群”等相关字样。

值得一提的是，所谓“办卡加群”是主播利用平台漏洞，绕过平台审核，进行情色视频内容买卖的一种手法。据新京报调查，记者尝试在斗鱼一名主播的直播间花100元刷礼物后，得到一个网盘链接，链接里面包含22个大尺度ASMR视频。

一名熟悉“相关业务”的网友表示：

一般斗鱼主播的ASMR都是那种比较偏污一点的，但是直播的时候不能太大尺度，否则很快就会被封。于是很多主播都会在私下录制一些大尺度的ASMR视频，不过这样的视频当然不是免费的，如果想看，需要在直播中关注QQ群号，或者“送礼物“之后才可以获得。

事实上，“办卡加群”并非AMSR直播的特有现象，在早期的秀场直播中，就已经有主播通过“办卡加群”的方式聚拢粉丝，提供更大尺度的视频表演了，其中一些甚至就是在贩售色情视频。

ASMR天然适合色情表演

ASMR是一个非常复杂而又缺乏科学定义的概念。一般认为，ASMR是指对视觉、听觉、触觉、嗅觉或者感知上的刺激而使人在颅内、头皮、背部或身体其他范围内产生一种独特的、令人愉悦的刺激感。

通常情况下，我们所说的ASMR是指通过专用录音录像设备，记录或者直播一系列让观众感到舒缓、放松的声音和影像。为了达到更好的效果，ASMR视频通常会使用一些道具来制造特殊的声音或者视觉效果。这些道具被称为“触发器”，肥皂、泡沫纸、太空沙等都是ASMR常用的触发器。

ASMR本身并非一种色情表演，甚至在很多ASMR的视频中，表演者都是不出镜的。人们对ASMR的误解很大程度上来自于它的中文名称——耳搔或者颅内高潮，这些并不准确的译名难免会让不了解ASMR人们产生一些“有趣”的联想。

然而，不可否认的是，由于ASMR专用的录音设备可以带来更强的临场感，ASMR天然适合进行色情表演——正如VR技术在早期经历的那样，色情电影出品公司与色情游戏厂商成了VR产品最为积极的内容提供方。

ASMR是如何变得色情的？

最先发掘出ASMR在色情表演上的潜力的，是日本ACG文化中的“同人音声”。

同人文化是ACG文化的重要组成部分，指的是爱好者们基于正规出版物的基础架构，进行二次创作的一种方式（事实上，随着同人文化的发展，完全原创的同人作品也并不少见）。早期的同人创作主要集中在漫画、文学等领域，而随着技术的发展，动画、配音同样成为了同人创作的热点领域。

由于日本严苛的版权制度，绝大多数同人作品只能以地下出版物的形式存在。这导致了同人作品在内容尺度上远超原作，甚至着力于表现原作作品中被“一笔带过”或者压根不存在的敏感情节。

▲相信不少朋友和我一样好奇过，电视剧集中黑屏切换镜头的瞬间发生了什么

“同人音声”指的就是同人爱好者们的配音作品。和其他同人作品类似，同人音声同样会着力表现一些猎奇或者色情情节。众多“绅士”们喜闻乐见的膝枕、掏耳乃至舔耳情节，大多来源于同人音声的创作。

在ASMR以及相关录音设备普及之后，同人音声的创作者们敏锐地发现利用ASMR的形式录制配音，能够带来更强的临场感与更丰富的细节。两者之间逐渐融合，形成了今天色情ASMR表演的主要形式。而一些色情主播的加入，更为ASMR增加了丰富的“视觉效果”。

因此，并不是ASMR变得色情了，而是色情文化与色情主播主动拥抱了ASMR这种表现形式。

这实在是无可奈何的事情，ASMR爱好者们大概只能感慨一句：

经是好经，可惜让歪嘴和尚念坏了。