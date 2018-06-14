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消息称小米确定将于6月25日启动在港招股

2018-6-14 21:12:33来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月14日消息 来自香港经济日报的报道显示，小米将于6月23日举行全球发售股份之新闻发布会。在一般情况下，新闻发布会下一个交易日将启动招股，即6月25日起招股。

而最新的消息显示，小米已经确定将于6月25日启动在港招股。财联社记者援引可靠信源消息称，小米确定将于6月25日启动在港招股。

国内方面，小米于今日更新了其CDR招股书。

更新的CDR招股书显示，小米本次拟发行B类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，“占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%”，CDR融资金额并没有披露。

另外，本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。本次CDR发行采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准。

另一方面，招股书披露，小米于二季度授予雷军股票的股份支付费用影响约98.27亿元，另外考虑到2018年1月1日至上市时点之间公司整体价值提升而带来的优先股公允价值变动损失影响，公司于上市后一期及上市当年即2018年1月1日至2018年6月30日止，期间及2018年度财务报表净利润将仍可能存在大额为负情况。

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关键词：小米上市

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