雷军的小米市值达千亿，同个老板的金山软件为何差这么多

周一刚刚到来，小米的招股书就在科技圈内疯狂刷屏。6月11日凌晨，小米集团在证监会网站公开发行存托凭证招股说明书，这意味着小米即将成为中国第一家发行CDR的新经济独角兽公司。

本次披露的招股说明书透露，作为创始人的雷军持有约31.4%的股份。如果小米上市后市值达到1000亿美元，雷军的身家将达314亿美元，甚至能超过王健林，逼近李嘉诚，身家一下子水涨船高。

小米的成功让雷军从一名IT老兵+互联网投资人，成为上市互联网企业的创始人，小米带给他的荣耀和成就是空前的。然而在小米获得这么大成功的环境下，雷军的起点——金山软件，虽然已经是上市公司，但整体的发展情况就稍显遗憾了。

根据金山软件发布的2018年Q1季度的财报数据显示，金山软件第一季度总营收约12.64亿元，相较去年同期营收12.12亿元同比增长4%。归属母公司拥有人溢利为1.18亿元，相较去年同期2.38亿元同比下滑50%。

作为金山软件的主要业务：游戏、云服务、办公软件就像它的的三辆马车，只不过各自跑的速度有快有慢，在第一季度网络游戏总营收约为6.32亿元，相较去年同期8.17亿元同比下滑22.64%。其中来自网络游戏收入部分占比公司总营收约50%，云服务收入4.19亿元，办公软件收入2.12亿元，分别占比总营收33%、17%。

在雷军待了16个年头后，2007年金山终于实现上市，时隔十一年，金山软件的发展并未获得更大突破。为什么雷军新创办的小米可以越来越厉害，金山明明资历更老却无法再往前前进太多呢?在恭喜小米的同时，我们也通过分析金山为啥无法再突破，来说明下小米成功的不可复制性。

WPS国内市场占有率不低 但收入跟占有率不成正比

与小米主营业务对应的智能手机市场相比，金山主力产品WPS面向的是办公软件市场，不管是用户规模还是付费能力，注定都不是在一个天花板之下。

有2016年的数据显示，WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的27.81%，是国内最大的国产办公软件及服务提供商。在中国办公软件市场上除开Office，WPS应该就是唯一的主力服务商。然而，市场占有率不低的WPS却不能给金山软件带来高额的利润，收入甚至都不及微软office的零头。

4月27日，微软公司公布了截至3月31日的2018财年第三季度财报，财报显示，微软2018财年第三季度营收为268.19亿美元，运营利润为82.92亿美元。主要靠Office产品的生产力和业务流程业务收入达90亿美元，增长17%，消费级Office产品与云服务收入增长12%，消费级Office 365订阅用户总数增长至3060万，得益于企业级Office 365服务收入增长42%。

相比之下，金山软件的WPS不管是营收规模还是付费用户规模，都要比Office差太多。微软的office能创造这么大的经济价值，为何金山软件的WPS就不能呢?原因有两点。

其一：用户量虽多但日活跃度达不到巨头流量级别流量广告生意做不大

WPS作为一款办公软件，虽说也积累了一批用户，但是用户的日活跃度并不高。由于它的定位就是个办公工具，这也没办法让它像其他社交平台一样，拥有庞大的活跃度积极的用户，这也让用户不愿意花更多时间去体验它的其它功能。

用户量的活跃性不高，自然不能给它带来超高的广告盈利。拿腾讯的微信来说，去年发布的2017微信数据报告：日活跃用户达9亿、日发消息380亿条。微信拥有这么庞大的用户量，这么积极的活跃度自然带给腾讯的利润是无法估量的。

像互联网平台都是拥有大批的用户，利用大批用户的活跃度卖广告来创造经济来源，WPS的定位无法让用户在平台上有更多的互动，因此想要实现由流量带来广告的目的不够理想化。

其二：WPS想学office的收费模式然而在中国行不通

WPS的成功很大一部分原因归功于它的免费，并且使用起来方便。OFFICE虽然好用，但一个是软件包体特别大，另外一个就是破解成免费的步骤，对于一般人来说有些复杂，而且很多功能还需要用户花钱体验，这在提倡免费的中国互联网行业，OFFICE的收费是不服水土的，WPS抓住了这个中国化的机会顺势崛起。

WPS一开始用免费的模式在中国占据了市场，但一旦它学习office增加付费模式，就注定了它的无法成功。如果WPS强制改成收费，那这就让用户缺失了一个抛弃OFFICE转用WPS的理由，用户为什么不用更官方更好用的正版产品呢?

因此由于中国网民要用办公软件也不是非WPS不可，所以真正为WPS增值业务付费的消费级用户，最终还是少数，WPS增值业务的天花板特别明显，这夜导致WPS的收入无法和OFFICE的收入相提并论。

金山游戏错失手游发展黄金时期 纯粹靠《剑网3》吃老本

作为金山软件营收的主力军，金山游戏现阶段的发展有点让人失望，Q1财报上也显示业绩相较去年同期8.17亿元同比下滑22.64%，这实在是下降的有点多。作为曾经游戏公司的佼佼者，现在与腾讯、网易的差距越来越大，背后的原因是什么呢?

第一：明明有红利全力发展手游而金山游戏错失这个黄金时期

根据IDC去年发布的《2017年中国游戏产业报告》，指出实际销售收入首次突破2000亿人民币，达到2036.1亿元，同比增长23%。其中移动游戏销售收入1161.2亿元，占总额的57%;端游、页游销售额比例有所减少。

作为很早就在做游戏的老团队，金山也的确有机会可以在手游市场刚刚起来的时候发展手游，但直到今日，手游市场已经超过千亿，金山却很难在手游上面有太多的营收占比，虽然其产品的口碑也不错，但没有打造现象级游戏，这不失为是一个巨大的遗憾。

一旦错过了这个黄金市场，金山游戏无疑错过了帮助整个金山软件营收翻倍的一个机会。

第二：守着《剑网3》啃老本新游戏后继无力

《剑网3》作为金山旗下西山居自主研发，至今上线时间已达8年，是金山游戏业务的重要支柱。2017年，此款游戏的重制版上线，在24小时内用户总数增长43%，并带动去年收入同比提升32%。可以说这款游戏对于金山游戏来说起着顶梁柱的作用，但是现在这一核心游戏就被其它热门游戏抢占用户。

如果说金山游戏跟腾讯比，金山的确没啥优势，因为腾讯庞大的用户流量是金山游戏缺少的;但是网易虽没用户流量却能在游戏上跟腾讯抗争，靠的就是自身不断推精品游戏，它能隔段时间就推出一款现象级游戏，这给网易带来收益不容小觑，而金山游戏却不能。

比如现在大热的吃鸡游戏《绝地求生》深受用户的喜爱，然而金山游戏却没有推出能与之相抗衡的游戏来抢用户，甚至可以说新游戏后继无力，面对游戏市场的大变化，加上自身的内忧外患难怪金山游戏会下降的这么快。

金山云发展可圈可点 但赶超阿里云腾讯云难度大

虽说WPS跟金山游戏的发展都有不足，但是近几年来金山云的发展就算是金山软件的一个亮点了。去年权威研究机构IDC发布了2017年上半年中国公共云IaaS市场份额调研结果。数据显示，阿里云营收5亿美元，占据47.6%中国市场份额;腾讯云位居第二，营收约1亿美元左右，份额为9.6%;金山云位居第三，营收6839万美元，份额6.5%。

虽说市场份额排第三还是不错，但是金山云的增长速度却减慢了。2017年第一季度和第二季度，它的季度增长还能基本保持在100%左右，但第三季度和第四季度以来，增长速度下滑明显。第四季度，金山云的同比增长速度为57%，创下增速新低，这并非一个好的迹象，因为按照一般的情况，金山云锁定的客户量应该是越来越多，并且云的使用量正常情况下也应该是在保持增长。按照目前金山云这个环比的增长速度，可能意味着金山云的客户总量的增长很一般。

另外目前阿里云、腾讯云仍然凭借自身强大的优势占据一二位，尤其是阿里云占据绝对性的地位，短时间内金山云要增加用户量抢市场份额还是很难。

金山软件并非雷军亲儿子 精力有限不能亲力亲为

虽说雷军也是金山软件一步一步发展的核心成员，但是相对小米来说，雷军并非是金山软件的创始人，作为一个股东要想改变金山软件的发展规划还是受限的。小米的身上有太多雷军的风格，这就是为何一提小米就想到雷军，就像apple跟乔布斯的关系一样，足以看出可见小米成功的发展道路上，雷军起到的绝对性的领导作用。

反观金山软件雷军没办法也不能像发展小米模式一样去改变它，因此注定了金山软件至今都没有小米成功。

在小米身上投注那么多精力跟热情的雷军，在金山软件的发展上肯定还是会有力不从心，尤其像金山软件作为一个传统的互联网企业，雷军能够尽力守住金山软件目前的成就也实属不易了，要想改变金山软件的战略发展还是存有太大挑战跟风险，雷军只怕也不想让金山这艘巨轮承担太大的风险。

面对自身发展出现的问题，金山软件虽说有进步，但是退步也是明显的，这就是为何提及雷军，小米的光环远远的超过了金山软件。虽说金山软件虽说也是雷军成功人生中重要的一部分，但是目前来说它的发展确实比不上小米了，只能希望金山软件快点调整好发展方向跟策略，毕竟老牌企业还是实力有关键是如何快点从竞争中突围了。