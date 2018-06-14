可追剧+世界杯，联通优酷联手赠送30GB定向流量包

IT之家6月14日消息 2018俄罗斯世界杯正式开幕，联通优酷联手向用户赠送30GB定向流量包，定向流量包不仅可以观看世界杯直播，在优酷App最新版观看影视剧也可使用，IT之家提醒大家及时在中国联通掌厅App内关注流量使用情况，以免超出。

活动时间：

2018年6月13日至2018年7月15日

联通用户可免费领取优酷定向流量包，自领取成功之日起生效，到期不会自动续包，未使用完的流量包亦不会结转至下月，2018年7月31日23:59自动失效。

活动说明：

领取成功后，6月-7月每月可享受15GB优酷视频定向流量免费。当月使用超出15GB部分按原套餐收费标准正常扣费；当月未使用完的定向流量自动失效。

该流量包开通以接收短信为准，开通立即生效。



3G/4G网络下，在优酷App内在线观看视频（含世界杯直播），产生的流量15GB内免费；在优酷App内浏览/观看图片/文字/第三方网站视频/来疯直播及缓存/上传视频产生的流量不在免费范围内；流量包仅限在中国大陆地区（不含港澳台）使用。

▲非优酷会员，在领取完定向流量后，还可抽优酷体验会员

使用方法：

免费领取后，打开最新版优酷App（点此更新）即可享受免流量视频播放体验；观看视频耗费流量较多，请及时关注流量包剩余流量是否超出免费流量范围（可使用中国联通“手机营业厅”App查看）。



最后，辣品福包栏目为大家奉上活动链接和领取流程，前往领取：

注意：以下用户无法领取

1）欠费、停机等异常状态的用户无法领取；

2）预付费用户无法领取；

3）使用“阿里宝卡”、“微博卡”等支持优酷App免流的套餐的用户无法领取。