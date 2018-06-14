中国移动公测交通联合一卡通“NFC手机交通卡”

IT之家6月14日消息 手机刷公交已经有很多解决方案，现在中国移动又给出了一种。中国移动官方公众号宣布开启“NFC手机交通卡”公测，只要你的手机是安卓系统且带有NFC功能，就能当公交卡使用。

根据移动的说法，针对市面主流安卓手机，只要更换移动“和包USIM卡”，全国近200个城市的地铁、公交、轮渡都能刷，并且线上就能充值，关机也能使用！不用点亮屏幕，不用打开App扫码，手机只要靠近公交地铁刷卡区域就可秒闪通过。

值得一提的是，苹果手机目前暂不支持NFC功能，移动表示正在积极寻求解决办法，争取可以尽快实现。

交通联合(China T-union)是中国交通运输部和各地交通运输局、市民卡公司、城建集团、公共交通集团等联合创立的中国交通一卡通系统，不同于住建部的交通互联系统，该系统更加完善且更齐全和便捷。交通联合一卡通是具有支付功能的储蓄卡，持交通联合标志卡可在支持交通联合的城市乘坐公共交通（公交车、出租车、轨道交通、轮渡等）、进行购物、租借物品等。各地发行的交通联合仅在发行地和与发行地交通互联的部分地区享受相应折扣，在其他地区支付无折扣。

具体开通方法如下：

在更换和包USIM卡后下载 “和包支付”App 并安装

①打开主界面，选择“生活”板块

在NFC卡列表里选择“江苏交通一卡通”

②安装江苏交通一卡通应用

激活卡片并在线充值即可使用啦

激活卡片步骤如下▼

支持和包、微信、支付宝充值，在线充值，即时到账！

充值流程如下▼

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