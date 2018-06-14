CES Asia两天“暴走”，总结出这十大看点

从2015年开始，每年6月份，上海新国际博览中心都会迎来CES Asia展会。和往届一样，今年的CES Asia依旧为期三天，前两天为媒体和专业观众开放日，最后一天则面向所有观展者开放。

相对来讲，媒体开放日的参观人数要少一些，所以各家参展商对于相关产品以及技术的技术也更详细一些。经历了两天「马不停蹄」的逛展之旅，我们为大家盘点了以下十个本届CES Asia上值得一看的亮点。

可以「放开双手」的凯迪拉克Super Cruise™超级智能驾驶系统

CES Asia 2018首日，凯迪拉克召开以「放手去做」为主题的新闻发布会，正式在国内发布了Super Cruise™超级智能驾驶系统，同时宣布该系统将首先搭载在凯迪拉克旗舰车型CT6 40T铂金版上，这是业内首个可以量产并能真正实现在高速公路上释放双手驾驶的智能驾驶技术。

值得一提的是，为了能够保证足够高的行车安全性，凯迪拉克Super Cruise™超级智能驾驶系统还采用了首创的驾驶员注意力保持系统和高精地图数据系统。前者可以有效提醒驾驶者时刻保持对车辆操控的关注度，后者可以提供更加准确的实时方位数据。

其实相比自动驾驶系统，从消费者的角度出发，我们认为凯迪拉克Super Cruise™超级智能驾驶系统真正值得肯定的地方是其在安全性方面所做出的努力。尤其是驾驶员注意力保持系统的引入，很好地避免了在自动驾驶模式下，驾驶者容易完全将车辆托管给系统的情况，从另外一个角度提升了行驶安全。

想要让AI更加普及的天猫精灵

作为最近两年最火的科技「热词」，人工智能自然也是不可或缺的一部分。在CES Aisa 2018阿里巴巴天猫精灵的展区上，其对外展示了天猫精灵与天猫超市联合推出全新语音购物功能，你只需要对天猫精灵说「天猫精灵，我要买××」，就能完成购物下单，将语音交互很好的进行了落地。

除此之外，此次他们还带来了包括天猫精灵声音邮局、天猫精灵手势娃娃机以及天猫精灵智能家庭沙盘在内的多款天猫精灵AI互动游戏，同时联合超过70多家天猫精灵IoT及智能家居领域合作伙伴一起亮相。可以说，在推动AI进行落地这点上，天猫精灵已经做得足够出色。

充「氢」5分钟，行车800公里的现代NEXO氢燃料电池车

在新能源汽车的探索上，各家汽车厂商有着不同的思考。CES Asia 2018上，现代汽车带来了新一代以氢燃料电池车为基础的NEXO自动驾驶汽车。就车辆本身而言，它的一大亮点在于补充燃料（氢气）的时间非常短，只需要五分钟就能完成，但行驶里程却达到了800公里。

除此之外，和电动汽车一样，NEXO氢燃料电池汽车不会排放任何对环境有污染的气体，同时它还配备了车内空气净化系统，从现场演示来看，效果非常棒，可以说是一款不折不扣的「环保车型」。

中国首款已量产的AI语音芯片模组：Mobvoi问芯

包括智能音箱、智能手表等在内，这次出门问问展出了诸多硬件设备，不过更加值得关注的是其在今年五月份发布的国首款已量产的AI语音芯片模组Mobvoi问芯。

Mobvoi问芯集成了出门问问的麦克风阵列信号处理技术，语音交互SDK以及可定制语义技能，可以为很多智能硬件产品提供一站式AI语音交互解决方案。作为目前市场上唯一一个已经量产的AI语音芯片模组，它的到来为智能硬件行业的发展提供了一条「捷径」。

梅赛德斯奔驰家的「黑科技」：智能数字大灯

提及汽车界著名的「灯厂」，可能我们会首先想到奥迪，不过奔驰Digitial Light智能数字大灯的到来，让我们看到这家传统豪华品牌在这车灯上所带来的全新思考。

与传统车灯有所不同的是，通过与摄像头以及感应器的协作，经由算法处理后，Digitial Light智能数字大灯可以根据行驶情况来有选择性地自主调节车灯光照强度，从而避免对其它车辆或者行人造成影响。

▲图片来自奔驰官方网站

此外，它还可以向路面上以投影的方式投射路标，来帮助驾驶者和行人实现更安全的出行。整体来讲，奔驰Digitial Light智能数字大灯对于自己以及他人的安全都做了思考，这也为未来自动驾驶的发展提供了一个非常好的借鉴方向。

百度Apollo自动驾驶开放平台即将实现量产落地

在众多的自动驾驶平台中，百度Apollo自动驾驶技术开放平台是国内走的比较靠前的一个。本届展会上，其展示了在自动驾驶、车联网以及汽车安全等多方面的成果，不过更加值得关注的是，百度Apollo在实现产品落地量产上已经有了一个明确的答案——阿波龙电动巴士。

这辆蓝色涂装的中型巴士由百度Apollo与厦门金龙合作，基于Apollo L4 Pilot自动驾驶量产解决方案打造而成，可以实现全流程自动驾驶，行驶速度大致为40km/h。从展会现场工作人员那里我们了解到，这款车将于今年7月份实现量产。虽然说它的行驶环境依旧只是园区等封闭道路，但至少在完全自动驾驶上，其为行业提供了一套具有通用化标准的解决方案。

爱奇艺电视果4G：无限流量+人工智能投屏

之前我们曾发布过爱奇艺电视果4K的评测文章，在此次展会还是上，它们又带来了全新一代产品——电视果4G。对比来看，电视果4G在电视果4K的基础上，新增了4G模组，你可以通过WiFi和4G两种模式来实现连网。

另外，电视果可以将插入的SIM卡将转成电视果Wi-Fi（相当于移动热点功能），来为诸如手机、Pad等具备无线上网功能的设备提供网络支持。简单来讲，加入了4G模块之后，电视果4G在使用场景上有了更加出色的宽容度，这对于有投屏需要的用户来说，是一个不错的消息。

Yeelight宣布两款极具性价比的全新照明产品

这次CES Asia 2018上，小米生态链企业Yeelight展示了两款全新的灯具产品。其中Yeelight皓石吸顶灯Pro是Yeelight首次推出的方型吸顶灯，它具备WiFi +蓝牙双模驱动，同时支持包括小爱音箱、Yeelight语音助手以及app在内多种控制方式，主要面向客厅使用场景。

而Yeelight皓石吸顶灯Mini则是一款光感驱动的玄关吸顶灯，不需要人为开关控制，使用起来非常方便。根据现场官方公布的信息，Yeelight皓石吸顶灯Pro将于6月26日在小米众筹首发，价格为899元；Yeelight皓石吸顶灯Mini将于7月5日在京东首发，价格为99元。两款产品性价比都很高，最近有装修打算的朋友可以考虑下。

AfterShokz带来全新配色的Trekz Air耳机

此前极客之选已经多次向大家介绍过不少AfterShokz的产品，不过坦率地讲，还有很多人并不清楚骨传导的具体实现效果。因此当AfterShokz在CES Asia展出时，大家对于这类产品还是非常感兴趣是，现场参与体验的人非常多。

钛合金骨架的使用，让Trekz Air的重量降到了30g，再加上骨传导耳机「开放双耳」的特性，让它非常适合在运动场景下使用。这一次在CES Asia上，AfterShok还发布了Trekz Air骨传导耳机的全新配色丹霞红，算上之前已经推出的页岩灰、午夜蓝和丛林绿，目前Trekz Air已经有四种颜色可以供选择。值得一提的是，Trekz Air本次还获得2018年CES Asia的健身和运动类创新大奖。

性能爆表且提供私人定制的联想炽魂零号机WINBOT

作为CES Asia 2018上为数不多的PC厂商，这次联想除了展出了众多手机以及智能硬件产品，还将此前已经亮相过的高端定制主机炽魂零号机WINBOT带到了现场。

区别于传统主机，它采用了球形机箱设计，搭配1680万色光效，拥有非常高的辨识度。另外硬件上，炽魂零号机WINBOT搭载了英特尔酷睿i9-7980XE处理器，以及NVIDIA TITAN Xp独显，同时为了保证散热，其引入了分体式水冷散热方案。

可以说，作为目前联想拯救者系列中的顶级机型，炽魂零号机WINBOT无论是外观设计还是性能表现都堪称行业顶级。当然，这样一款机型的售价自然也不便宜，接近16万元的价格让很多人望而却步。

这可能是最像车展的一次CES Asia

由于此次 CES Asia的五个展厅中，汽车厂商占据了其中的两个厅，比例相对比较高，此次同行的很多媒体老师都不禁感慨「这可能是最像车展的一次CES展会了」。

不过就展示内容来看，本届CES Asia的亮点可能更多的还是要集中在汽车相关的内容上，比如凯迪拉克发布Super Cruise™超级智能驾驶系统、百度Apollo宣布即将量产L4级别车型等。

当然，作为电子消费展，人工智能相关领域的内容也依旧没有落下。而与每年一月份在美国举办的CES展会有所不同的是，这次其更多的展示了落地的产品，而概念性的技术要少一些。

从某种角度上来说，作为一次年中的大型电子展会，CES Asia 2018更大的意义在于其让更多人了解到过去一段时间，各家厂商已经做到了哪些成果，而这对于普通消费者来讲，显然要比存在于实验室中的技术要来的更现实一些。