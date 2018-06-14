野生网红正被没收“作案工具”

最近很替王菊担心，特别是菊式造句花样翻新的时候。

野生网红一般有两种黑化方式，最常见的就是被爱过头的粉丝玩死，好比紫光阁地沟油事件，连带某位女星都被称为“中国平嘻王”；还有的陶醉于瞬间爆棚的流量，以为命硬可以不用弯腰，结果神速封杀，只能在微博上留下4个哭泣的表情符号。

安迪·沃霍尔预言的“每个人都能成名15分钟”，已被互联网变成现实，这是网红和平台的共同胜利。虽说“江山代有才人出，各领风骚三五年”，但MC天佑的喊麦、PG ONE和GAI的嘻哈，一旦失去舞台，就如鱼儿离开了水。

当《中国有嘻哈》的导演拿着“没有黑历史”的显微镜寻找下一个潜力偶像时，《这就是街舞》《创造101》和《偶像练习生》已然接踵而来，据说更有电音节目正在酝酿之中。流量红利的窗口快速收窄，往往刚红就过气，一火就封杀。

野生网红是不是天生就爱惹麻烦？

根本原因还是“艺术生命”太短暂。有些传统艺人年轻时不得志，混到暮年，反而得到“老戏骨”的尊称，莫名其妙地重新火起来，但网红完全没有这回事，年长就意味着过气。有人对某平台活跃的网红做了专门统计，发现他们的平均年龄只有20.7岁，30%是学生，50%是白领，女性占比超过80%，网红只要半年以上没有更新或互动，马上就被遗忘到路人级别，所以保持热度永远是第一要务。

传统名人有点像契诃夫笔下的“套中人”，他们习惯了按照主流价值观自我规范行为，不自觉地迎合着公众赋予的人设。最常见的特质就是成熟低调，稳重得体，顾全大局，就像NBA总决赛里的勒布朗·詹姆斯，无论队友如何挖坑、无脑，他从没有半句贬损，哪怕内心有一万匹草泥马奔过。

野生网红绝对不会是这种反应，他们是性情中人，不懂爱惜羽毛，有着与生俱来的攻击性、争议性，卷入麻烦也是要红的先兆。这种自带口水的圈粉体质在互联网上颇受欢迎，在传统认知中则被定义为不靠谱或性格乖戾，由于缺乏可预判的固定行为逻辑，经常被视为潜在风险。

网红很聪明，却不擅长在敢言和肆言之间把握平衡

当年冯小刚拍电影《手机》，故事及人物很容易让人联想到“实话实说”和崔永元，但彼时崔永元的反应耐人寻味，他虽然在访谈中暗指冯小刚滥用自己的信任，隐瞒剧情的狗血走向，但言语克制，态度并不激烈。

《手机2》开拍的消息传出后，离开央视重回传媒大学的崔永元就180度大转弯了，他一边在微博上手撕冯小刚和刘震云“渣化”，一边叫板范冰冰。他说：“这么多年都饶过你，都没理你，你自己一点都不忏悔。你不用演，你是真烂。”没了敏感身份和体制人设的羁绊，变回在野之身的崔永元说话一样百无禁忌。

眼球和风险从来是一体的两面，老一辈网红对此深有体会，但新人还在学习。在人人还叫校内的时候，已经走红的黄一琳就曾经因为发了条微博感叹“好想喝北海道的牛奶”，马上被谩骂“卖国狗要拖出去打死”。

貌似宽容的互联网并没有提升道德容忍度，相反有明显的洁癖倾向。马蓉已矣，在快手这样的平台上，杨青柠、王乐乐都敌不过出轨的丑闻，爆红削弱而不是加强了网红承受错误的能力，细行不谨，往往贻人口实。

去年9月陈冠希纽约大学演讲，努力为中国制造正名，金句频出，但世人对他的印象仍然停留在电脑硬盘里羞羞小视频的阶段。孔老夫子推崇的“君子不以人举言，不因人废言”，现实中根本做不到。陈冠希还算幸运，如今的网红一旦被划进黑名单，不但“凉凉”，而且马上死透。

抖音上爆红的17岁女孩温婉，因一段舞蹈10天收获千万点赞，但5月28日就被平台封号，她的黑料无非整容、早恋、缀学、泡夜店，外加微博炫富，放在普通人根本不算事，作为有影响力的网红就属于不良人设了。

一夜爆红的神话带动了成千上万的后来者，新华网调查新兴职业的吸引力，95后年轻人有高达54%想成为网红，当然这也刺激了姗姗来迟的监管。

传统的监管是一种前置式的审查，美国《海斯法典》有三大原则和十二项禁止，对香艳暴力内容有着明确、可操作的界定，加上生产源头有执行机构，所以简单有效。史上仅有《月亮是蓝色的》《金臂人》等少数影片突围成功。

音乐也不例外。

2011年，文化部分两批公布了200首黑名单歌曲，水果姐、碧昂丝、接招乐队、小甜甜、后街男孩等欧美艺人都在其中，Lady Gaga一人就包办了6首，2015年下架120首网络歌曲，包括阴三儿、MC Hotdog等人的作品，那时的手段主要是掐断MP3的下载传播链接，到了现在的版权流媒时代就更有效了。

但直播和短视频例外，因为参与者不再是孤立封闭、不能互动的个体。快手和抖音之类平台打破了内容生产和消费的界限，去中心化降低了制作门槛，流量下沉让用户规模以几何级数增长，往往主流社会还未察觉就已经海量扩散，这才是真正的风险所在。

监管的对策是宁枉勿纵，整合黑名单（死刑，立即执行）和灰名单（缓刑，以观后效），逐步消灭一夜爆红和打擦边球变现的机会，甚至很多平台上喊麦、文玩、交友、两性、校园这些关键词都被禁用了。

野生网红和平台仍有两个机会

1.找到喊麦和嘻哈这种即将火爆的风口，抢第一桶金的时间差

网红的第一轮风险从papi酱下线整改就开始了，随之撤资的罗辑思维被脱不花定性为“我们的耻辱”，徐小平口中的“互联网鲁迅”终于从风口上跌落。

换个角度来说，《中国有嘻哈》即使在没有黑历史的前提下复活，前景也已非常黯淡，因为窗口期已过，接盘侠太多。综艺不是新闻侃谈节目，随便聊聊美帝阴谋、日本搞事、印度吓尿就能支撑好几年。寻找即将爆发的潮流G点，需要极其敏锐的观察和商业决断，专门研究通俗文化的英国伯明翰学派认为至少需要三个条件：

首先是在某个小圈子里已经进行了有限的内容生产。

比如民谣、街舞、嘻哈、电音，早就培养了死忠群体，也有地下演出，只要流量平台愿意承接必然爆发。从B站到抖音，再到那些火爆的综艺节目都是如此。

其次要有隐密的身份认同。

群体交流有特定的词汇和语言模式，这在亚文化圈子里很常见，有人觉得这是现实失败者的自我安慰。但无所谓了，高兴就好。

最后一个条件是必须存在市场化的交换空间。

小圈子大都一边自我封闭一边渴望大众认同，但在移动互联网兴盛之前，并没有合适的载体和工具，民谣和嘻哈都是埋葬了无数草根艺人才等到今天的商业化时刻。10年前中国嘻哈还是阴三儿的天下，三个无颜值又乖张的北京青年把整个社会diss了一遍，但他们从没能真正养活自己，一纸禁令立马从哪儿来回哪儿去。

互联网平台纷纷加强前置式审查，貌似复刻了以往的成功经验，从根本上剥夺草根爆红的条件，但这一次的情况又有所不同。据说光是快手的内容审核团队就有3000多人，今日头条有1万人，工作内容非常简单，就是及时处理色情、暴力、恐怖等不和谐内容。

或者你也可以这么理解他们的工作：及时处理那些“可能导致平台彻底关门”的内容，然后让那些“承认错误就能过关”的内容多存活一会。

2.找到与主流文化的契合点，避免合力围剿

成长于消费时代的90后和95后，不想重复上一代人的生活方式或成功路径，但并没有另辟蹊径的手段。所谓个性只能封闭在一个个孤立小圈子中，互联网把亚文化送进了主流传播渠道，原来的小圈子突然变成了公共议题。

过去的年轻人同样不愿聆听长辈或过来人的教训，吃了亏才发现那是经验之谈，这一直是主流价值观传承的内在动力。但网红的出现严重削弱了这种说服力，唱着“一人我饮酒醉”的散漫青年突然走向人生巅峰，整个社会都看不懂了。

主流文化的态度可以分为两类：

一种继续扮演着父母的角色，熊孩子不懂事，长大成人自然就好了，高高在上的宽容充满了轻蔑和不屑。

监管用的是另一种办法，没收作案工具，去年一次性关闭了18家直播平台，像极了无可奈何的父母拿走熊孩子的电脑和手机，拔掉网线。

野生网红和平台如果不能消除这种对立，迟早会促成两股力量的合流。

千万别以为塞点正能量就万事大吉，《创造101》在女团定位下捧出一个“黑土壮”反类型偶像，然而形只影单的励志人设压得住弥漫全场的烟花粉黛之气吗？

也别以为自己是戏精就能跟群众斗心眼，金星特别正能量地怒怼喊麦是“没有响板的山东快书”，指责MC天佑“愚弄几十万粉丝”，紧接着自己就被卫视集体封杀了。

网红和平台正在合力自救，快手和抖音近来的所有动作，防沉迷、做公益、推动未成年人保护等等，就是想找到一个公众能够接受而自己又活得相对舒服的姿势。

但，找得到吗？