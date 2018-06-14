送京东Plus会员、畅看手机电视：爱奇艺VIP会员钻石年卡5折249元

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• VIP会员钻石年卡：原价498元/12个月，活动期间可249元开通，支持电视端收看，再送京东Plus会员。

关于：爱奇艺VIP会员理念

轻奢新主义——2015年6月16日 在“付费的力量”爱奇艺VIP会员战略发布会上，爱奇艺“轻奢新主义”会员品牌口号正式发布。“轻奢新主义”是爱奇艺“悦享品质”品牌口号的延展。我们推崇精致而实用的生活态度，倡导格调与乐趣的双重质感。轻奢“与财富多寡、地位高低”无关，代表着对高品质生活细节的追求。