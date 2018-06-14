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送京东Plus会员、畅看手机电视：爱奇艺VIP会员钻石年卡5折249元

2018-6-14 23:25:35来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月14日消息 当父亲节巧遇端午节，爱奇艺VIP会员年卡618超值购，6月15日-18日活动期间，爱奇艺VIP会员黄金年卡8折仅需138元，每天只花4毛钱，钻石年卡5折低至249元，电视端也可任性看，再送京东Plus会员，新用户首月只要6元，开通更有话费、体验券以及哇噻福利剃须刀、哇噻福利手表、V眼镜、法国骑士干红、御泥坊男士洁面乳等实物奖品抽取，再享0元购i71立体声金属耳机。

• 爱奇艺VIP会员年卡618超值购活动入口：手机点此 | PC点此

爱奇艺会员优惠活动内容如下：

• VIP会员黄金年卡：原价198元/12个月，活动期间可158元开通，平均0.43元/天，再送京东Plus会员；

• VIP会员钻石年卡：原价498元/12个月，活动期间可249元开通，支持电视端收看，再送京东Plus会员。

关于：爱奇艺VIP会员理念

轻奢新主义——2015年6月16日 在“付费的力量”爱奇艺VIP会员战略发布会上，爱奇艺“轻奢新主义”会员品牌口号正式发布。“轻奢新主义”是爱奇艺“悦享品质”品牌口号的延展。我们推崇精致而实用的生活态度，倡导格调与乐趣的双重质感。轻奢“与财富多寡、地位高低”无关，代表着对高品质生活细节的追求。

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关键词：爱奇艺会员

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