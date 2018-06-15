Adobe公布2018财年Q2财报：净利润6.63亿美元，同比增长77%

北京时间6月15日消息，Adobe（Nasdaq:ADBE）今天发布了其截至2018年6月1日的2018财年第二财季业绩报告。

财报显示，基于美国通用会计准则（以下简称“GAAP”），Adobe第二财季营收为21.95亿美元，上年同期为17.72亿美元，同比增长24%；净利润为6.63亿美元，上年同期为3.74亿美元，同比增长77%。

图：Adobe股价截图

周四美股收盘，Adobe股价涨1.97美元，报收于与258.10美元，涨幅为0.77%；周四盘中，Adobe股价二度创下258.91美元的52周新高。Adobe财报发布后的美股盘后市场，Adobe股价下跌，截至发稿：Adobe股价跌7.35美元，跌幅为2.85%，暂报250.75美元。过去52周Adobe股价浮动范围为：134.45美元至258.91美元。

Adobe第二财季主要财务数据

营收：Adobe第二财季营收为21.95亿美元，上年同期为17.72亿美元，同比增长24%。其中订阅业务营收为19.23亿美元，上年同期为14.84亿美元；产品业务营收为1.51亿美元，上年同期为1.71亿美元；服务和支持业务营收为1.21亿美元，上年同期为1.17亿元。

净利润：净利润为6.63亿美元，上年同期为3.74亿美元，同比增长77%。每股摊薄收益为1.33美元，上年同期为0.75美元。基于非美国通用会计准则（以下简称“Non-GAAP”），Adobe第二财季净利润为8.25亿美元，上年同期净利润为5.10亿美元，同比增长62%。第二财季Adobe每股收益为1.66美元，上年同期为1.02美元。

营业利润：基于GAAP，营业利润为6.98亿美元，上年同期为5.04亿美元。基于Non-GAAP，营业利润为8.78亿美元，上年同期为6.59亿美元。

毛利润：毛利润为19.14亿元，上年同期为15.32亿元。

营收成本：营收总成本为2.81亿美元，上年同期为2.39亿美元。其中订阅业务营收成本为1.86亿美元，上年同期为1.413亿美元；产品业务营收成本为1078万美元，上年同期为1549万美元；服务和支持业务营收成本为8420万美元，上年同期为8114万美元。

主要财务亮点

2018第二财季营收达到了22亿美元，同比增长24%，创下新的季度营收纪录。

数字媒体部门营收为15.5亿元，Creative营收增长至13.3亿美元，文档Cloud业务营收达到了2.43亿美元，同比增长22%。

数字媒体业务年度经常性营收（ARR）收增长至60.6亿美元，Creative业务ARR增长至53.7亿美元，文档Cloud业务ARR增长至6.94亿美元。

数字体验部分收入为5.86亿美元，同比增长18%。

营运现金流为9.76亿美元，递延收入同比增长27%，约为26.3亿美元。

Adobe在本季度回购了约260万股股票，向股东返还了5.89亿美元现金。

高管点评

Adobe总裁兼CEO山塔努·纳拉延(Shantanu Narayen)表示：“Adobe提供了所有支持变革型数字体验功能，包括内容创建和管理、预测分析和商务应用。我们在第二季度的创纪录业绩，反映了Adobe作为市场领先者在继续抢抓重大机遇。”

Adobe执行副总裁兼CFO约翰·墨菲（John Murphy）表示：“Adobe该季度盈利水平和现金流十分强劲，营收创下新记录，预计2018财年下半年我们将继续保持这一势头。”