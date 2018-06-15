订购库存和定价都用上了AI，让亚马逊不少员工离岗了

6月15日消息，据国外媒体报道，在自动化面前，亚马逊传统的零售团队与新兴的市场团队相比节节败退，因为后者打造的自动化平台能够让任何人根据整个互联网环境对商品进行即时定价、营销并在亚马逊平台上销售，且不再需要进行人工沟通。

长期以来亚马逊公司一直使用机器人帮助人们在仓库搬运商品。而现在，自动化也在改变着亚马逊白领层的工作。

现在，那些拿着六位数工资，与知名品牌进行数百万美元交易的亚马逊员工正在被自动化软件所取代，后者能够预测消费者想要什么商品，以及相关商品的定价该是多少。

对于零售业中的赢家和输家而言，最大的区别在于关键库存决策，而在这方面机器正在超越人类的表现。对于那些决定要出售多少书、游戏或塑料泳池玩具的员工来说，关于订货数量的权衡是非常必要的：订得太少，你就会错过商品畅销的机会；订购太多，你就不得不进行代价高昂的清仓销售。通过多年来对客户行为的监控，亚马逊的算法得到了改进，正是这种方法让这家总部位于西雅图的公司摆脱了猜谜游戏。

而在长期竞争中，对公司零售业务成功肩负重任的两个团队——零售团队和市场团队之间似乎胜负已定。前任和现任员工都表示，通过打通产品连接将品牌吸引到亚马逊、并帮助打造电子商务巨头的传统零售团队现在正与市场团队合并，后者打造的自动化平台能够让任何人根据整个互联网环境对商品进行即时定价、营销并在亚马逊平台上销售，且不再需要进行人工沟通。最近几个月，几位高级管理人员已经离开其工作岗位或被调任，显然亚马逊这家拥有云服务和人工智能技术实力的公司会将自动化机器用在任何有意义的地方。

展望未来，亚马逊在管理其零售业务方面需要的人力更少，这与沃尔玛和塔吉特等竞争对手相比无疑是巨大的竞争优势。这让沃尔玛和塔吉特不得不花费巨资追赶。“这就是为什么说在零售业亚马逊是800磅重的大猩猩，”圣地亚哥大学供应链管理教授乔尔·萨瑟兰（Joel Sutherland）说，“没有其他人拥有如此的资源和专业知识，从而能够将所有新兴技术结合在一起，尽可能地将人工从这一流程中剔除出去，同时让整个过程处理更加可靠和准确。”

亚马逊表示，它正在创造就业机会，并在整个公司增加自动化程度以更好地为客户服务。“我们一直在努力使得工作标准化，我们为亚马逊平台上的各大品牌和经销商提供工具和服务，并且为此作出了组织上的改变。”亚马逊在一份声明中如是指出。其在全球共有超过16,000个公司职位，单单去年就创造了130000个就业机会。

早在几年前，亚马逊就开始着手实现零售团队工作的自动化。据知情人士透露，在一个名为“手从方向盘上拿开”（hands off the wheel）的举措下，该公司将预测需求，订购库存和谈判价格等任务转移到了算法上。起初人类可以轻松推翻机器的决定。例如，如果一个品牌向亚马逊通报了即将到来的产品营销闪电战，亚马逊管理人员可以根据算法预期的需求增加订单。但相关人员说，随着机器不断证实自己的精确性，这种修修补补的工作越来越不受欢迎。任何推翻机器决策的人都必须用实际效果证明自己的决定是正确的，而自动化的推动让他们变得越来越不情愿。

▲图示：亚马逊位于西雅图的办公地

“亚马逊意识到许多高薪员工花费了大量时间来处理应该实现自动化的流程，”2014年到2016年在亚马逊担任供应商经理的伊莱恩·权(Elaine Kwon)回忆道。

随着技术的进步，人们对技术的信心也与日俱增。工作人员很乐意看到很多繁琐的任务，比如管理库存电子表格在委托给机器后，能够更快更准确地完成任务。“数字不会说谎，”权说，“这是一个更好的模式。”

这是亚马逊早期的一次重大转变，当时公司正在将网上销售从图书业务拓展至电子产品以及玩具等领域。亚马逊需要说服各大品牌在其网站上销售其产品。因此，亚马逊招募了来自顶尖学校的毕业生，还有从传统零售商跳槽，已与供应商建立合作关系的老兵。不久之后，各大品牌就克服了最初不愿意在亚马逊平台上销售商品的心理，最终该网站上有数百万种产品。

与此同时，亚马逊也在开发一种新的业务模式，减少对中间商的需求，降低商品库存风险。自2000年上线以来，亚马逊花了数十年时间才让这一市场获得成功。Prime用户数量的不断增加以及亚马逊物流服务Fulfillment By Amazon的不断完善，使得第三方独立商户也能够使用亚马逊的仓库和分销网络，从而让自助服务平台成为吸引优质产品的磁石，且不需要亚马逊零售团队的协助。就此零售业的重心发生转移，大多数主要品牌都希望能在亚马逊这样有很多人购物的平台上看到自家商品。

图示：亚马逊位于新泽西州的一个交付中心

知情人士说，关键转折点出现在2015年，当时通过该市场销售的商品价值超过了零售团队销售的商品价值。零售团队虽然拥有更多的员工，但他们眼睁睁看着自己的重要性逐渐消失，公司资金也逐渐流入Amazon Web Services和Alexa等项目。据熟悉公司财务的人士称，市场为零售业务创造了两倍于零售团队的营业利润率，也就是10%相比于5%。该人士表示，在许多国际市场零售团队从未实现盈利。

知情人士表示，在每年的销售会议上，一个由15人组成的细分零售团队业绩增长量不及市场团队的一个人。两个团队之间的界限开始模糊起来。亚马逊零售团队曾经享受过这样的优势，比如视频和横幅广告，以及每天获得数百万点击量的每日优惠；现在市场团队能够获得同样好处惠。许多品牌对在自动化市场上销售产品更感兴趣，而不再由亚马逊零售团队控制价格，图像和产品描述。

大约两年前，零售团队失去了另一项关键任务：与各大品牌和制造商谈判名为闪电交易“Lightning Deals”的销售条款。这种主流营销模式往往出现在节假日以及母亲节和父亲节，有助于在短时间内清掉大量库存。

现在，手袋、智能手机配件和其他产品的制造商不再给亚马逊的供应商经理打电话，而是直接登录到亚马逊的门户网站，以确定亚马逊是否喜欢自家所提供的交易以及愿意采购的数量，不需要寒暄闲聊，不需要谈营收和回报。成千上万的亚马逊员工花在预测需求、规划营销策略和谈判交易价格上的时间现在都用软件来处理，这是关于效率的一大飞跃。

“机器知道该买什么，什么时候买，什么时候出价，什么时候不买，”前亚马逊高管、强生供应链主管尼尔·阿克曼(Neil Ackerman)表示，“这些算法能够处理成千上万的输入，而且比任何人都要聪明。”

不可避免的是，日益增长的自动化使得亚马逊最古老的零售业务对仍旧坚持的该团队员工变得不再那么有趣。零售团队也创造了令人兴奋的新举措，例如两小时送货服务Prime Now和无人值守的AmazonGo线下便利店，但现在他们的工作内容越来越少。今年早些时候亚马逊零售团队进行了一轮罕见的裁员，并在去年11月份缩减了杂货店配送服务Amazon Fresh。亚马逊最近的零售行动已经远远超过了传统意义上的开创性。该公司去年收购了全食超市Whole Foods Market，并与Kohl's Corp.合作在其门店接受退货。此外亚马逊还和百思买合作销售智能电视。

这有助于解释最近出现的一系列人员离职和重新分配，包括多年来一直在公司工作的高管。随着亚马逊市场团队负责人、在公司人工智能计划中扮演关键角色的高级管理人员塞巴斯蒂安·加宁汉姆（Sebastian Gunningham）离职加入WeWork，公司零售业务和市场业务进行了重组合并。

此外，一些前零售团队成员正在寻找新的机会，帮助供应商和各大品牌更好地在网上销售产品。亚马逊前供应商经理Kwon创立了自己的电子商务管理和软件公司。其创办的Kwontified帮助时尚和美容产品经销商在亚马逊等主要电商平台上销售产品。

“亚马逊的竞争是如此的残酷和激烈，”她说，“品牌依旧需要策略。”