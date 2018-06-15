高通服务器芯片部门裁员：可能占该部门员工数量一半

北京时间6月15日上午消息，高通数据中心芯片部门裁减约280名员工，原本高通投入重兵，大举进入服务器市场，现在它却削减开支，取悦股东。

根据高通提交的文件显示，在北卡罗莱纳州罗利，高通设计中心将裁减241个职位，另外在加州还会裁减43个职位。知情人士称，总裁员人数（包括文件中没有提到的职位）占了服务器芯片部门总员工数量的三分之一到二分之一。之前高通曾承诺，将会在整个公司裁减约1500名员工。

高通对数据中心业务未来的机会进行评估，认为想在服务器芯片市场占据一席之地耗时太长。现在高通服务器芯片部门的主要目标是向是云计算中心和中国客户（比如阿里巴巴、腾讯 、百度）提供芯片。高通会通过中国合资公司向中国客户提供芯片。高通还曾在与一些潜在投资者、买家谈判，但最终还是决定保留该部门，只是改变了策略。

高通总裁克里斯蒂亚·奥蒙（Cristiano Amon）在声明中表示：“高通会在数据中心市场继续寻找发展机会，不会抛弃这些资产。在数据中心业务部门，我们会削减投资，但是会继续保留在华合资公司，重新制定研发方向，为即将出现的计算机会做准备。”

整个服务器芯片市场的规模约为140亿美元，英特尔占了99%的份额。因为英特尔占据绝对优势，所以行业大多的软件都是为英特尔芯片编写的。如果想与英特尔竞争，ARM技术提供商必须确保有足够的软件能让自己的芯片运行。

自2015年以来，高通营收年年都在下滑，2018财年预计会减少5%。奥蒙认为，服务器芯片部门的机会在于蜂窝基站高能耗芯片，这种芯片是蜂窝基站的关键组成部门，它通过无线连接为手机提供处理能力。奥蒙称，有了这种芯片的支持，手机可以加入VR/AR功能，提供无与伦比的体验，这种体验现在只能用PC来实现。