谷歌首份多样化报告：在美员工53%是白人，36%是亚裔

6月15日消息，据国外媒体报道，谷歌日前首次发布关于公司雇员的多样性报告，其中全球范围内女性员工占比30.9%。而在美国工作的员工中，黑人占比2.5%，拉丁裔占比3.6%，印第安裔占比0.3%，而其他种族员工占比4.2%。

谷歌也承认，其多样性报告中“不包括我们的非二元(非男非女)人口”，并正在寻找衡量多样化进步的最佳方式。正如谷歌自己指出的那样，谷歌女性员工，美国员工中黑人和拉丁美洲人的比例几乎没有显著增加。据统计，去年全球范围内谷歌女性员工占30.8%，美国工作的员工中黑人占2.4%，拉丁美洲人占3.5%。

在领导层，谷歌相比于去年取得了一些进步。但公司的高层仍然有74.5%的男性，此外白人占到管理层总人数的66.9%。

展望未来，谷歌表示其目标是在人才不足的情况下达到或超过现有的人才库。谷歌多元化与包容性副总裁丹尼尔·布朗（Danielle Brown）表示，谷歌关注的是那些没有获得相关学位的人的技能、岗位以及个人资料。不过，她表示自己也不确定如果谷歌真的实现了目标后，多样化数据会是什么样子。

布朗表示，“你我都知道，这将是一场漫长的比赛。我们会不会变好？我还不清楚。但我很乐观，我们会继续取得进展。这不是我们将在一夜之间解决的挑战。这是系统性的问题。尽管已经努力了很长时间，但我和我的团队仍然非常乐观地认为这是可能的。”

如上所述，谷歌还首次提供了有关员工流失率的数据。据统计，黑人和拉丁裔员工的流失率（衡量有多少人离开公司的指标）是2017年最高的。当一个公司的领导岗位上只有很少数量的黑人和棕色人种，那么从整个公司而言，少数裔人工作时受排挤、被歧视的可能性就会增加。

“数据中明显的问题在于美国黑人和拉丁裔员工的流失，”布朗表示，“这是我们将格外关注的一个重点。”

她补充道，谷歌的一些内部调查数据显示，当员工报告感觉自己没有融入这个集体时，他们更有可能离开。这就是为什么谷歌正在围绕团队和组织做了大量工作。布朗表示，“成为好搭档意味着什么”。

“我们都知道的一件事是，如果你停止了无意识的偏见训练，而没有采取有意识的行动，那么你将不会获得所需的行动。”她说。

从员工流失率的角度来看，谷歌表现良好的地方在于女性员工高于男性员工的留存率。自今年1月份以来，布朗自已经向谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊(Sundar Pichai)和他的领导团队提供每两周一次的员工流失率数据，试图在潜在问题变成更大问题之前进行干预。

如上所述，这也是谷歌第一次发布有关公司员工多样性的详细报告。根据该公司的统计数据，所有种族的女性员工数量都很少于同种族的男性数量。谷歌的黑人员工比率占到公司员工总数的3%，但其中只有1.2%是女性；同样，拉丁裔员工占到总数的5.3%，但其中仅仅有1.7%是女性。这意味着，正如谷歌自己所指出的那样，该公司女性员工数量的增加“主要受白人和亚洲女性员工比例上升的影响。”

自从去年6月份加入谷歌以来，布朗有许多事情要做。其加入谷歌不久之后的8月份，谷歌员工詹姆斯达蒙（James Damore）发布的有关公司种族歧视的备忘录就在网上疯狂传播。布朗说：“建立一个开放，包容的环境在某种程度上意味着培养一种文化。在这种文化中，持有不同观点的人可以安全分享个字的观点。但相关论述需要与我们的行为准则、政策和反歧视法中所体现的平等就业原则相结合。“

布朗还表示，达蒙的这份备忘录“不是我或本公司赞同，提倡或鼓励的观点。”

布朗认为，整个反多样性备忘录“对我来说是一个有趣的学习机会，可以让我了解文化以及一些谷歌员工事故如何看待这项工作的。”

“我希望谷歌发布的这份多样性报告能够强调我们对这项工作的承诺，”布朗告诉我，“我们知道，无论在谷歌还是整个科技行业，都面临着系统性而持续的挑战。”

布朗说，她知道“并非每个员工都会同意谷歌的观点。”但她确实希望员工有能力、有信心讨论积极或消极的观点。但是，“就像任何工作场所一样，这并不意味着一切都会消失。”

当有人不遵循谷歌的行为准则时，布朗说：“我们必须非常认真地对待它”，并“在不掺杂任何观点的情况下作出客观的决定。”