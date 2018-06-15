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半身照？全身照？刘海屏时代的海报怎么玩？

2018-6-15 9:23:54来源：飞象网作者：魏德龄责编：溪风/实习评论：

刘海屏无疑成为今年Android市场上的新风尚，但与苹果手机不同的是，由于一些原因，Android手机都不约而同的在采用刘海屏的同时，还给手机加上了下巴，这也对机型的海报设计产生了影响。

对此，作者专门登陆了各大推出了刘海屏手机的品牌微博，收集了官方设置于首页上的头图，来分析他们对于自家刘海屏手机的海报应对之策。

半身照派：小米、华为

小米8与华为P20选择将手机的半身照进行展示，不少线下渠道中，也喜欢应用此类风格的海报来进行产品宣传。半身照的处理方式，让手机的刘海屏、摄像头更加突显，尤其是华为的徕卡三摄，但手机的整体造型并没有得到呈现，下巴很容易被忽略。显然，设计师想突显出的重点是：刘海+摄像头。

明星吸睛派：vivo、荣耀

vivo与荣耀宣传海报走的是明星代言风格，受众的第一眼往往都会被俊男靓女所吸引。仔细观察还能发现，vivo在海报中所选用的屏保从上到下由浅入深，深蓝色的壁纸部分恰好与下巴融为一体，让手机在图片上的比例显得十分协调。荣耀的海报更加精妙，小骨的右手握持的地方真是“恰当好处”。

全身照派：锤子、联想

在别人家的设计师都在下巴上做文章的时候，天生骄傲的锤子直接在刘海上做文章，黑色的顶栏与刘海融为一体，与下巴也形成了视觉上的对称。

联想官微上的z5的海报也采用了全身照，同时还是本次盘点中唯一没有标注产品名称的海报，或许是因为对于自家产品的辨识度有着足够的自信。

“刘海”与“下巴”齐飞，“系统”共“顶栏”一色

实际上，今年所有的Android刘海屏手机都逃不开“刘海”与“下巴”齐飞的命运，原因则在于屏幕封装技术的不同，在目前的刘海屏手机中，国内外厂商均采用了COF封装技术，所以也就不得不在屏幕的下方留出一小节空间。而苹果iPhone X则采用了COP封装技术，也就是苹果在产品宣传中所展示的将部分屏幕与驱动元件完成弯折到屏幕下方，从而让手机的下巴消失，但这也让iPhone X成为了当时屏幕成本最高的手机。

对于“刘海”与“下巴”在点亮屏幕的状态下不成比例的问题，很多厂商都给出了在系统中将提供“隐藏屏幕刘海”的选项，也就是将顶栏变成黑色，从而与刘海部分在视觉上保持一致。目前，华为、一加、锤子、小米均提提供了这样的选项，更改后，从手机的整体外观上而言，确实让手机顶部与下巴之间的比例显得更加协调。这也便有了锤子在坚果R1海报中的设计，展现出手机的全身照，但选择黑色的顶栏。

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关键词：手机海报

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