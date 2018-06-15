库克称久坐是新型癌症，为苹果新总部全体员工配立式办公桌

据《每日邮报》北京时间6月15日报道，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在2015年曾表示，“久坐是新型癌症。”不过对于苹果员工来说，这不再是个问题。

库克宣布，在新总部Apple Park工作的员工，都将配备立式办公桌，只需按下一个按键，员工就能选择以坐姿或站姿办公。

库克在接受彭博社采访时说，“我们向所有员工提供立式办公桌，如果在办公时交替使用站姿和坐姿，对员工身体健康绝对有好处。通过桌面下的一个按键，用户就能方便地控制立式办公桌高度。

一直以来，库克都在宣扬其站立和适量运动非常重要的理念。在2015年讨论Apple Watch的站立提醒功能时，库克表示，“如果坐的时间过长了，它会敲击我的手腕，提醒我起来活动一下，因为许多医生都认为久坐是新型癌症。”

他说，“每坐50分钟，它就会提醒用户起来活动一下。苹果有许多人都佩戴Apple Watch，他们会突然站起来活动。虽然这需要一段时间才能适应，但这是一个了不起的功能。”

立式办公桌的具体型号尚未披露，但苹果将为员工配备售价1200美元的Vitra椅子。

Apple Park去年投入使用，造价高达50亿美元，能容纳1.2万人办公。Apple Park是已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的“遗作”，他在2011年去世前数个月提出了这一设计。Apple Park为员工提供有徒步走和跑步的小径。另外，它还包括果园、草地和池塘。