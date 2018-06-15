内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

库克称久坐是新型癌症，为苹果新总部全体员工配立式办公桌

2018-6-15 9:55:41来源：凤凰科技作者：霜叶责编：浮生评论：

据《每日邮报》北京时间6月15日报道，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在2015年曾表示，“久坐是新型癌症。”不过对于苹果员工来说，这不再是个问题。

库克宣布，在新总部Apple Park工作的员工，都将配备立式办公桌，只需按下一个按键，员工就能选择以坐姿或站姿办公。

库克在接受彭博社采访时说，“我们向所有员工提供立式办公桌，如果在办公时交替使用站姿和坐姿，对员工身体健康绝对有好处。通过桌面下的一个按键，用户就能方便地控制立式办公桌高度。

一直以来，库克都在宣扬其站立和适量运动非常重要的理念。在2015年讨论Apple Watch的站立提醒功能时，库克表示，“如果坐的时间过长了，它会敲击我的手腕，提醒我起来活动一下，因为许多医生都认为久坐是新型癌症。”

他说，“每坐50分钟，它就会提醒用户起来活动一下。苹果有许多人都佩戴Apple Watch，他们会突然站起来活动。虽然这需要一段时间才能适应，但这是一个了不起的功能。”

立式办公桌的具体型号尚未披露，但苹果将为员工配备售价1200美元的Vitra椅子。

Apple Park去年投入使用，造价高达50亿美元，能容纳1.2万人办公。Apple Park是已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的“遗作”，他在2011年去世前数个月提出了这一设计。Apple Park为员工提供有徒步走和跑步的小径。另外，它还包括果园、草地和池塘。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Apple Park

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有