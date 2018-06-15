百度区块链“度宇宙”App上线，推世界杯竞猜功能

IT之家6月15日消息 昨日晚间，百度区块链产品“度宇宙”App正式上线，安卓和iOS均可下载。注册登录后，在App页面中输入邀请码（官网等渠道可获取）即可进入。目前已有超过11万人进入度宇宙。

App里介绍了元素、引力的概念。元素相当于星球上的虚拟货币，引力则是凝聚出元素的力量形式。引力越高，获得的元素越多。首版App已经开放了“世界杯竞猜”星球，用户可以花费元素，竞猜比赛结果，猜中则将获得一定的元素收益。

据悉，度宇宙是一个由元素、引力、星球所构建的数字宇宙。用户可以通过多种系统行为，获取度宇宙通证——元素，并创造和扩建属于自己的星球。

名词介绍：

元素：度宇宙基金会在X-Chain上发行的通证。它是度宇宙生态内各方进行价值结算的基础，具有流通价值。元素在第1年会一次性发行10亿个，次年开始每年按照一个很小的比例增发，增发部分都分给那些给度宇宙提供价值的人（俗称矿工）。参与越早，收益越高。

引力：度宇宙中目前探索到的第一种力量形式。拥有星球的居民都拥有一定引力值，并且可通过引力凝聚出元素；引力越高，获得的元素越多。宇宙居民可以通过完成引力任务提升引力，未来将会支持更多的引力提升方式。