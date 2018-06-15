腾讯安全团队：严打涉赌涉毒、色情低俗、侮辱英烈等内容

IT之家6月15日消息 今日，腾讯安全团队宣布，在微信及公众平台、QQ及QQ空间、兴趣部落、腾讯视频、天天快报等平台，进一步加大网络违法违规信息的打击力度。同时，腾讯公布了2018年5月以来的最新处置情况：

1、清理涉赌、涉毒信息。腾讯安全团队累计处置关停各平台“涉赌”违规相关群组3500余个、帐号4800余个。关停“涉毒”违规相关公众帐号40余个、群组670余个；删除QQ空间信息830余条。

2、打击色情低俗。5月1日以来，共处置关停“色情低俗”相关违规群组1万余个、QQ空间账号1700余个。

与此同时，自《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行以来，腾讯安全团队通过平台自查以及用户举报的方式，在腾讯各个产品平台上累计删除/下架视频7300余个，封停自媒体帐号15个，删除QQ空间信息500余条，删除公众号文章1700余篇。

腾讯表示，用户如在使用腾讯产品的过程中，发现违法或不良信息，可以通过腾讯安全服务平台，或“腾讯举报受理中心”小程序，进行举报。

据介绍，为维护用户更加清朗的上网环境，根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》《中华人民共和国英雄烈士保护法》以及《腾讯软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》，腾讯安全团队一直通过平台自查、用户举报等方式，持续对腾讯平台上的不良信息进行严厉打击。