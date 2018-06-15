拼多多，拼出了假货危机

文/从浅、冉遗（锌财经）

成立近三年，号称“三亿人都在拼的电商黑马”拼多多，近日似乎又迎来了“多事之秋”。

昨日下午，锌财经接到信源透露：数位商家在拼多多上海总部大厦集体讨伐维权。现场商家统一身着“拼多多，非法冻结商家资金，还我血汗钱，欺骗消费者”的上衣，情绪激烈，双方一度发生肢体冲突，场面极其混乱。

今日下午17点11分，拼多多发出官方回应：

并强调四点内容：

1. 现场聚集的14名问题商家中，已核实7家存在售假情况，6家存在商品描述不符情况，1家存在虚假发货情况； 2. 对上述情形，拼多多对问题商家做出扣除“消费者赔偿金”的处理，赔偿金全部赔付消费者。且“靠罚款商家牟利”一说纯属误读； 3. 拼多多坚持执行“假一赔十”的打假标准，要求合作商家货要对版，发货按时； 4. 坚决站在消费者立场。

官方回应后，“拼多多套路太深；乱扣售假帽子，肆无忌惮的侵占商家财产；拼多多用文字掩盖它无耻的行为”等痛斥声充斥在各个维权群里面。

当锌财经询问拼多多公关关于赔偿金去向等具体问题时，截至发稿前公关不予回应。锌财经还关注到，商家在多个维权群中激烈表达：“大家挺住，这两天有大部队过来。很多群都在通知、在邀请，不止你们在战争，你们好样的！”

1、商家痛斥霸王条款

锌财经针对此事多番辗转，联系到浙江绍兴某袜子网店商家司先生。

该商家原定从宁波赶回杭州向锌财经举证，但考虑到信息保护及上海现场的事件发酵，犹豫再三司先生决定去上海支援同伴。

锌财经连线司先生得知，其从淘宝被拼多多优惠政策吸引，去年8月分缴纳2000元保证金入驻，但今年1月7日平台却以抽检袜子非纯棉袜，不符合描述为由擅自冻结六十余万货款，还要求索赔九百多万元罚款。

“我卖的是冬天棉袜，平台抽检说不是纯棉材质，如何判定纯棉袜标准呢？”

司先生言语中带着强烈冤屈与不满：“平台所有个人商家入驻是统一协议，每月更新一次，在更新后7天内自动续签电子协议。而且协议隐藏在小通知栏内，打印下来有15页，根本不会仔细核对。罚款条例还不在合作协议内，而是单独放在序录内。”

在沟通中，司先生还强调一点，入驻时平台协议对准卖商品认定的表述为“详细请看描述不符的具体信息”，该条款隐藏很深，必须点击超链接跳转页面查看。

“他们倒不是真要索赔罚款，根本是想冻结货款。”

另据司先生告知，他们已先后三次与拼多多协商解决，但拼多多工作人员都以“平台与个人不对等，不接受调解”为由，拒绝协商解决，甚至称商家可以随时起诉。

无奈之下，司先生委托律师起诉处理，一审因证据不足延迟开庭，案件正在审理过程当中。

司先生表示：自己还曾因“虚假发货”被扣款3万元，“平台定义虚假发货罚款的关键点在于物流信息。规定商家当天订单须在24小时内发出，物流超时、不更新等全部归结为商家原因，导致罚款现象极为严重。”

无独有偶，黄女士也向锌财经痛诉拼多多的霸王压榨行为。

“平台说我虚假发货，扣除我3万货款，我才做10天而已。发货的物流信息根本不由我们控制，物流显示异常也算虚假发货交易，限制提现，限制时间从3天到3年不等。聊天中，给客户发售后电话、微信等一概判定为商家导流，要交10万保证金，不交直接封店。”

另外，95后大学生创业者小张苦于求助无门，主动找上锌财经，讲述了他于2017年12月24日被拼多多以“疑似售假货”为由，冻结近百万货款的悲惨遭遇。

小张在叙述中多次强调，自己售卖的手机保证为正品，但是针对此种情况，拼多多只是给予了要求其申诉的通知，便冻结了他的账户，目前小张还在申诉过程中。

2、拼多多的今天早有预兆

锌财经翻阅此前报道，拼多多大规模维权事件的爆发早有预兆。

2018年6月4日，有网友爆料被拼多多平台以销售发错货和假货等借口冻结80万资金。

中国电子商务投诉与维权公共服务平台也多次接到拼多多商家投诉，2017年3月28日商家徐女士投诉，称“拼多多”冻结商家资金并罚款300多万。

拼多多回复为：商家售假。

近日，有媒体爆出《拼多多现违法涉黄涉暴力商品》的新闻，引来扫黄打非办的核查。拼多多于6月6日发文紧急回应，称高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

依托微信生态崛起，强社交基因的拼多多自始至终就因低价摆脱不了“假货、便宜没好货、品质硬伤、去尾货、诱导用户注册、恶意裂变”等质疑标签。

为此，拼多多今年先后两次邀请多家媒体记者前往江西理文造纸厂、河南郑州中牟大蒜产业地，实地探访拼多多“便宜有好货”的背后逻辑，并多次强调拼多多近期不考虑盈利，旨在为商家提供无门槛入驻平台，省去多个环节，打造优质爆款产品，最终让利消费者与商家。

锌财经此前也曾撰文《拼多多崛起的背后：活得激烈》，除了描述拼多多对制造业的超强能力之外，还质疑了其对商家过于严苛的平台规则：这样的规则饱受争议，相比在电商行业沉淀了十几年的淘宝、京东，已不止“简单粗暴“四字可以概括。

对此，拼多多的联合创始人达达表示：“如果早十年，我们的治理逻辑也可以是好的往上升，现在我们只能用相对激烈的方式让好的更快上去，差点更快下来。”

但，这份“相对激烈”的治理方式，现在看可能造成了超出拼多多预期的承受局面。

3、拼多多面临中国电商生死线

其实，拼多多今日所遭遇的一切并不让人觉得意外。

电商自滥觞之日起，假货等问题的毒瘤就一直根深蒂固，淘宝、京东、蘑菇街等巨头都概莫能外。

如果你去追溯中国电商的发展历程，不难发现，淘宝曾经遭遇多次中小商家围攻的场景，其中一次，5000余中小卖家围攻淘宝总部，他们甚至打出停战的“八项协定”来与淘宝交涉，而其争议的关键词也不外乎“假货”、“虚假交易”。

京东也不例外，前期自营模式下售假问题还不突出，而随着第三方卖家平台的接入，假货问题也开始浮出水面。

然而，这些年，阿里和京东等行业老大都纷纷扛起了打假的大旗，马云曾说，“要像治理酒驾一样治理假货”。刘强东也强硬表态称，“谁敢在京东上卖假货，就让谁破产。”

老一辈电商从业者，默认了新兴电商平台，都会经历他们一样的假货之痛。

京东创始人刘强东在接受央视财经专访时曾表示：“社交电商的最大问题还是传统电商十几年没解决的问题，存在大量的假货、劣质货，质量得不到保证。”

新一辈电商代表，拼多多创始人黄峥隔空回应：“低价也是相对概念，我们更强调高性价比。”

无论新老，二十余年过去，电商的诞生初期，面对的问题始终没变，可笑也可叹。

有一句话叫“资本都是带血的”，套在中国电商产业上，“电商都是绕不开假货的”。

这是，任何电商公司的分界线，一线生，一线死。