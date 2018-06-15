苹果有意涉足动画内容：与动画电影《海洋之歌》片方谈版权

北京时间6月15日消息，据彭博社援引知情人士消息称，苹果公司决定实施下一个进军好莱坞的行动——制作电影。

知情人士透露，苹果正在与卡通沙龙（Cartoon Saloon）进行谈判，商谈内容包括购买一部动画电影的版权，将列入苹果原创视频节目之中。卡通沙龙是一家总部位于爱尔兰的动画工作室，其作品《海洋之歌》等曾获奥斯卡奖提名。

据说这部电影还没有完成，发行时间将在一年以后，但苹果公司一直在洽谈购买影片在美国和其它一些国家和地区的发行权。一位知情人士说，目前还不清楚苹果公司打算如何发行这部电影，但可能会在剧场放映，因为这是获得奥斯卡奖项的必要条件。知情人士还说，还有其它几部电影项目也在推进中。

苹果和卡通沙龙周四均未立即置评。

这笔交易尚未结束，仍有可能半途而废，但谈判标志着苹果在蓬勃发展的在线视频市场上追赶Netflix、谷歌和亚马逊公司的野心到了一个全新水平。苹果已为原创电视节目和纪录片达成了好几笔交易，其中之一与歌手艾德·希兰（Ed Sheeran）有关。但到目前为止，该公司还没有宣布任何电影相关计划。

在iTunes商店，苹果一直是其它公司的节目和电影的最大卖家之一，因此与娱乐业有着密切的联系，苹果互联网软件和服务的高级副总裁埃迪·库（Eddy Cue）居功至伟。该公司的在线视频推送已经扩大到资助原始内容，因为苹果试图让服务收入翻一番。

该公司开始资助新的节目，如《顺风车卡拉OK》（Carpool Karaoke），以满足苹果音乐流媒体服务的需要。去年，苹果聘请了资深电视人士杰米·埃里克（Jamie Erlicht）和扎克·范·埃姆博格（Zack Van Amburg），在公司内部建立了一个工作室。知情人士告诉彭博社，两位高管在一年内得到的预算至少10亿美元。

苹果公司面临着好莱坞制片厂和数字流服务商的激烈竞争，每年在新节目上的制作投入达到数十亿美元，庞大的现金储备和苹果设备的普及确保了该公司能够接触到娱乐业中的任何人。

与卡通沙龙的电影交易是苹果一项更雄心勃勃的视频制作工作的一部分。该公司没有透露新节目将通过何种渠道发行，但他们在2016年推出了一款电视应用，在iPhone、iPad和苹果电视流媒体盒上都有突出表现。彭博社去年10月报道，该公司希望在2019年发布第一档原创节目，旨在广泛吸引观众，动画电影正符合这一构想。

在历史上，苹果曾参与过动画制作，苹果创始人史蒂夫·乔布斯在此类内容的革新上做出不小的贡献。大约在1985年乔布斯辞去苹果职务一年后，他从《星球大战》系列制作者乔治·卢卡斯手中买下了卢卡斯电影公司的计算机部门，并将该集团变为一家名为皮克斯（Pixar）的独立工作室。1995年，乔布斯带领这个新工作室发行了世界上第一部全电脑制作动画片《玩具总动员》（Toy Story），轰动一时，成为当时的大热门。

如今，迪士尼是皮克斯的东家，首席执行官罗伯特·艾格（Bob Iger）还是苹果董事会成员，这意味着苹果今后势必与昔日的亲密伙伴展开竞争。

卡通沙龙总部设在爱尔兰东南部的基尔根尼，三部动画影片曾获得奥斯卡提名，作品在世界范围内广泛放映。该公司制作短片，以及专题片和电视剧。曾获艾美奖提名的《欢乐海鹦岛》（Puffin Rock）是面向学龄前儿童的系列节目，正在全球范围内以超过25种语言在Netflix上播出，在中国市场有上亿的点击量。

卡通沙龙的官方网站称，今年晚些时候，该工作室的联合创始人汤姆·摩尔（Tomm Moore），也是两部提名获奖动画片的导演，将开始制作他的第三部作品《狼行者》（Wolfwalkers）。