世界首富贝索斯准备大做慈善事业：已选定两个领域

6月15日消息，据CNBC网站报道，按照美国《福布斯》杂志的排名，亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）是全球最富有的人，目前身价超过1400亿美元。如果他愿意，他有巨大财富可以与他人分享。

这似乎正是他打算做。美国时间周三晚上，贝索斯在推特上称，他已经决定将其慈善事业重点放在“两个领域”。

一年前，也是在推特上，贝索斯曾为他的慈善捐赠活动征求建议。

美国时间周三，贝索斯表示，他将在“今年夏天结束前”宣布这两个领域。贝索斯还称，他希望在同一时间“宣布一些招聘消息”，暗示他新的、神秘的慈善活动可能会带来一些新的就业机会。

今年4月，在接受德国报业巨头斯普林格集团(AxelSpringer)首席执行官马塞亚斯·多夫纳(Mathias Dopfner)采访时，贝索斯谈到了如何利用其个人拥有的巨大财富。

当时，他特别强调，他一直在投资自己创办的太空公司：蓝色起源(BlueOrigin)。

贝索斯说：“我能想到如何有效利用这么多金融资源的唯一办法，就是把我亚马逊赚的钱用于太空旅行。基本上就是如此。”

他表示，创立和资助蓝色起源是“我正在做的最重要的工作”。

贝索斯称：“蓝色起源的投入非常巨大，足以利用这笔财富。我目前每年出售大约价值10亿美元的亚马逊股票，为蓝色起源提供资金。在未来相当长一段时间，我计划继续这样做。”

在他的公司里，贝索斯想到的是远景目标。

然而，对于慈善事业，贝索斯表示他将更加关注近期目标。

在去年为其慈善活动征求建议的推文中，贝索斯称：“我正在考虑一种慈善策略，这种策略与我大部分时间都在做的事情——考虑长期目标——相反。对于慈善事业，我发现自己被另一个极端所吸引：关注当下。”

他说：“我喜欢长期目标——这是一个巨大的杠杆：蓝色起源、亚马逊、《华盛顿邮报》等所有这些企业都以它们自己的方式为社会和文明做出了贡献。但我在想，我希望我的慈善活动中，有很大一部分是短期内帮助此时此地的人们——既满足紧急需求，也能带来持久影响。”

一直以来，人们批评贝索斯没有将其大部分财富用于慈善事业。相比之下，世界上第二和第四富有的人，微软共同创始人比尔·盖茨（Bill Gates）和伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特（Warren Buffett）共同发起了“捐赠誓言”活动(Giving Pledge)，号召亿万富翁们承诺至少为慈善事业捐出一半的财产。