千亿拼多多的商家“紧箍咒”

“无语！他们可以把黑的说成白的，我们怎么回答呢？”一位维权商家刘业（化名）在看到拼多多6月15日17点发布的情况说明后（文末附）向凤凰网科技表示。

在这则声明中，拼多多强调前一日聚集拼多多总部维权的14名商家均为问题商家；而拼多多对问题商家作出扣除“消费者赔偿金”的处理，所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。

3亿人都在拼的拼多多，是近半年以来的明星公司，这家成立不到3年的公司，2017年的GMV（商品交易总额）超过千亿人民币，在多份数据报告里，拼多多已经力克其他电商，排名位居第三，仅次于手机淘宝和京东两大巨头之后。

这种程度的规模增长，让淘宝和京东都虎视眈眈，据了解，双方内部都已经成立了“打多办”，与此同时，淘宝和京东也都分别推出了和拼多多类似的拼团模式——“淘宝特价版”、“京东拼购”。因为腾讯的领投，拼多多还被视为腾讯在电商领域抗击阿里的有力打手。

和刘业沟通的时候，他正在一家小餐馆吃晚饭，前一天下午，他和他的商家朋友们因为与拼多多总部的物业和工作人员发生冲突，以“扰乱公共场所秩序”的名目被处罚当场训诫，关了12个小时才放出来，而他有几个行为特别冲动的商家朋友，则被抓到了上海长宁区派出所处以拘留。

在这些维权的商家中，最少的被罚款4万元，最多的一个被罚款170万，店铺主要卖日用品，罚款的理由包括虚假发货、商品与描述不符、售假等等。

而对这些商家中的大多数来说，最致命的则是，他们卖出商品所有的销售金额，都在罚款的同时一并被冻结了，冻结货款，关闭店铺，触犯到了商家意欲抗争的底线。

对商家严苛的处罚规则，正在让拼多多与商家的关系，处在微妙而脆弱的冰点。

商家围堵拼多多

在派出所被关了12小时之后，和刘业一起维权的部分商家退缩了，但是刘业依然选择留下，他说自己根本没办法回去，“回去以后到处都是跟你讨债的。”

拼多多声明中提及的14名问题商家，其中7家存在售假情况，6家存在商品描述不符情况，1家存在虚假发货情况。刘业的店铺就是那一家存在虚假发货情况的。

他刚毕业没多久，因为看到拼多多的量非常大，今年4月刘业就贷了几十万元开始做拼多多，他参加了拼多多的促销活动，卖了一万多单，他算了一笔账，每件衣服赚30元，一万多单就是30多万。

但刘业还没等来自己的30万，就因为虚假发货被罚了一笔巨款。拼多多要求卖出的货品必须48小时内发货，发货以后24小时内要有揽件信息，再过24小时必须达到下一站揽件信息，“我那天发了一万多单，其中大概有五百单出现了物流延迟的情况，然后拼多多就把我所有的订单都算为虚假发货。”

刘业被认为“虚假发货”和“欺诈发货”的订单罚款金额加起来是12多万元，店铺货款冻结了20万元左右，一共是33万元，由于这些钱全部是贷款和借款，他没法子，只好来到上海拼多多总部维权。

6月11日，是刘业来到上海拼多多总部的第一天，在大楼旁边的小树林，刘业遇到了维权的其他商家，因为没钱，他们就住在宾馆的一个房间，十几个人挤在一起。

大家在一起商量怎么维权，每个人自发花钱去印统一的维权T恤，白色的T恤上用大红色印着“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”。

▲图注：维权商家自行制作的T恤

他们穿着统一的服装来到拼多多总部，有工作人员来给他们进行情况记录，刘业说，“会让你等，然后你再去，他们就说，你的情况我们核实了，是有问题的，我们就这样罚款，你们去打官司吧。”

刘业与其他的维权商家也尝试过请律师，不过该律师向凤凰网科技表示，根据他查询到的与拼多多相关的既往判例，没有看到一起胜诉的判例，因此有客户委托，他们会尽力去做，但同时也会向客户讲明风险比较大。

▲图注：维权商家正要去拼多多总部维权

有一个卖皮鞋的商家，闹得特别凶，后来他接到了拼多多的电话，说可以先给他解冻一部分资金，只罚款一部分资金，这一解决方案遭到了他的拒绝。刘业觉得他很仗义，“因为我们大家在一起维权，我们住在一个宾馆里面，大家要一起维权，要拼多多把钱全部还给我们。”

苛规猛于虎

▲图注：商家提供的拼多多公司大楼

小张注册了三家拼多多店铺来卖农产品，包括咸鸭蛋，一份也就二三十块钱，但一夜之间，小张名下的这三家店铺全部都被拼多多限制了。

拼多多给出的原因是：“由于收到客户投诉，吃了小张家买来的咸鸭蛋出现拉肚子的情况，经过鉴定，是产品质量问题”，因此对小张的店铺进行了限制，除了被投诉的鸭蛋之外，小张店铺里的其他商品也全都被下架了，同时还被处以9万块的罚款，因为之前小张买咸鸭蛋一共买了9千多元的货款，罚款数额是该货款的10倍，也就是9万多块，另外，小张店铺里的四十多万的资金也都被冻结了。

小张觉得因为一份咸鸭蛋，导致他9万多元的罚款，四十多万资金被冻结，这未免过于“苛政”。刘业也替小张鸣不平，“就算是假一罚十，我们也认了，但它的规定是，你所有的订单都要罚。”

在多个拼多多商家的维权群里，“倾家荡产”是聊天中最常出现的关键词。

凤凰网科技翻阅了拼多多商家管理后台的“规则中心”，罚款名目繁多，主要集中在针对假货、商品描述不符合、虚假发货、保证金这几方面的规则，现列举主要的一些处理规则：

一、假货处理规则

当拼多多发现商家疑似假货的当天，将采取的措施中最主要的两点是：

临时增加该商家的保证金金额，增幅为该疑似假货商品（以商品ID为准）历史总销售额的10倍；

限制店铺资金提现（包括但不限于店铺保证金、活动保证金、货款等）。

而当拼多多确认该商品为假货后，“将扣除商家保证金及/或商家账户货款余额作为消费者赔付金”，也就是说，该商品历史总销售额10倍的罚款金额将会被用于对假货订单消费者进行赔付。

我们平时经常提到的“假一罚十”是什么概念？就是你买一瓶2千元的茅台，假的，那就罚这瓶茅台酒的10倍，2万元；而现在历史总销售额10倍的赔付金是什么意思？假设你历史上卖了100瓶茅台，其中只有一瓶是假货，你要赔付的也不是2万元，而是200万元。

那么问题来了，即使是前文中提到总销售额仅为9千多元的咸鸭蛋商家，因为一份咸鸭蛋出现问题，其10倍的赔付金额也高达9万多元，不知道那位吃坏肚子的客户是否收到了如此巨额的赔付？

二、描述不符合规则

再来看商品描述不符合的相关规则，当拼多多初步认定商家存在描述不符情形的当天，将会采取的一项措施是“按照下述标准临时增加店铺保证金，描述不符商品在抽检订单成团日所在周的周日（含）以前9个月总销售额（不包括已成交但未发货订单）的三倍。”

而当拼多多一旦认定了商品的确与描述不符，和假货处理规则一样，“商家保证金及/或货款账户余额内扣收消费者赔付金，用以对一定期限内所有描述不符商品订单对应的消费者进行赔付。”

三、虚假发货规则

再来看关于虚假发货的规则，除了大家普遍知道的“商家需要在用户下单后48小时内发货”之外，拼多多对于商品发货之后的时效要求更是严苛，凤凰网科技挑选了3点，来看：

虚假发货包括但不限于以下情形：

商家上传商品物流单号后的24小时内，该物流单号在相应物流公司官网没有物流信息；

商家上传的商品物流单号，在相应物流公司官网出现首条物流信息后的24小时内没有后续的物流信息更新；

商家上传的商品物流单号，自相应物流公司官网出现首条物流信息至离开首个分拨中心的时间间隔：普通地区超过48小时，偏远地区超过72小时，极偏远地区超过120小时的。

环环相扣，环环严苛，而中间只要某一个环节没有达到要求，都会被列为虚假发货，而对于作虚假发货处理的订单，拼多多表示其“有权从商家的账户余额及/或保证金中扣除对应的消费者赔付金，并将同等金额以87年有效期的无门槛现金券形式发放给虚假发货处理订单所对应的消费者。”

具体罚款的标准太复杂，总之在拼多多大单量的背景下，罚款都不是小数目，直接上图：

四、保证金规则

既然以上三方面的规则都提到了保证金，我们最后再来看一看神秘的保证金到底是怎么回事？果真因为罚款被放大很多倍的保证金是赔付给了消费者吗？

关于保证金的规则中提到，“若商家经营期间发生违规情形的（包括但不限于延迟发货、虚假发货、欺诈发货、缺货、销售假冒伪劣商品、销售商品与描述不符等），平台有权根据平台协议及平台规则的规定扣划其部分或全部店铺保证金，用于对消费者进行赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担的款项或费用。”

是的，重点在这里，被放大很多倍的保证金不仅仅会流向消费者赔付，还会用于“赔偿平台损失”，至于这其中究竟几成去往了消费者，几成去往了平台，便不得而知了。

一个维权群的群主还向凤凰网科技普及了“三级限制”的概念，“也就是你名下的所有店铺直接屏蔽，所有商品全部下架，里面所有的钱，一毛钱都取不出来，全部冻结，是拼多多最高级别的限制，基本上你什么都做不了。”

“售假、虚假发货、与描述不符等等，它平台规则随便拿一样出来，都可以冻结你的资金，罚一笔巨款，并不是要什么大的理由或者小的理由，就是随便一个理由。”刘业说。

免费与重罚

拼多多联合创始人达达曾表示，“拼多多没有任何的进场费，也不收任何佣金，同时，我们也没有任何的广告费用，拼多多的流量是不需要钱的。”

正是这一连串的免费政策成为了商家尝试新阵地的最大诱惑，此前据3氪报道，拼多多成立的时候，卖家运营淘宝、天猫店的各类费用已经占到了商品价格的3成左右，成本占比已经相当高；而免广告费、免佣金的代价则是，拼多多上商品的价格，一定要比淘宝低，还包邮。

拼多多方面明确表示，在未来几年中，盈利都不是主要考虑的事，而另一方面，拼多多对商家的严苛规定，让不少商家质疑拼多多是依靠“罚款盈利”。

达达在今年4月时曾解释道，严格意义上不是罚款，而是赔付，罚款的概念是说拼多多作为平台收了这笔钱，而赔付的概念是说这个钱赔给了消费者，收钱的主体不一样。“商家赔付的每一分钱都落到了消费者的口袋里，拼多多没有因此拿一分钱。”

那么，拼多多为什么要制定这么严苛的规则？

因为没有足够的时间窗口。达达坦言，如果早十年，拼多多整个平台治理的逻辑一定是“差的慢慢淘汰，或者低成本淘汰”，可惜没有这样的时间窗口留给拼多多，“我们只能用一个相对比较激烈的方式让好的更快上去，让差的更快淘汰，你既然伤害了消费者，你就应该去赔付和补偿给消费者。”

接下来，拼多多计划利用大数据来做提前的预警和更多的管控——所谓提前预警，就是你若做过坏事，拼多多会给你打上标签，此后你的商品根本拿不到流量，甚至不会给你投广告的机会；所谓管控，拼多多将通过降权、黑名单、灰名单、小黑屋、流量处罚等各种各样的方式，利用大数据去堵洞。

京东创始人刘强东在接受央视财经专访时曾表示：“社交电商的最大问题还是传统电商十几年没解决的问题，存在大量的假货、劣质货，质量得不到保证。”

整个2017年，拼多多的年GMV实现千亿，可以类比的是，达到这一成绩京东用了10年时间，唯品会用了8年，淘宝用了5年，拼多多只用了两年零三个月。

如此高速的增长，也放大了拼多多与商家之间可能存在的裂痕。“拼多多的口碑已经基本没有了，只要说起拼多多，大家都会说坑多多。”拼多多维权群一位商家小灿对凤凰网科技说。

附：拼多多在6月14日1点左右给出的回应