微信上线“商品搜索”：张小龙还记得百度购物搜索么

腾讯系电商问题在爆发，腾讯联盟的分裂在加剧。

618，有人欢喜有人忧，对疲于应付“商家维权”的拼多多来说，更大威胁可能不是商家维权，而是微信可能将流量扶持倾向京东——微信上线的“商品”搜索，呈现的搜索结果均来自京东，用户可跳转至“京东购物”小程序。

并不排除未来微信会将商品搜索开放更多关键词，采用百度“竞价排名”的方式兜售。对小程序商家来说，“商品搜索”这样中心化的流量，无疑将是“噩梦”，即便是购买关键词，竞价排名，它们也需要与京东、唯品会或拼多多、美团竞争。除了它们都是大公司，更有钱竞拍关键词，还有就是，京东等都是“腾讯系”公司，微信有自己的亲疏远近，并不奇怪。

张小龙在向李彦宏的搜索与竞价排名致敬。

张小龙曾说，“微信不会提供一个中心化的流量入口来给所有的公众平台方、第三方”。“商品搜索”上线，意味着，微信倡导的“去中心化”理想的幻灭。“商品搜索”是再中心化不过的流量入口。

现在看来，张小龙的话，听听就可以，别当真，不能信。

我更倾向于，“商品搜索”是腾讯旨在线上延缓阿里增长的策略，腾讯的围魏救赵，自我救赎。过去的几个财季，天猫GMV增长高于京东，并且天猫的GMV也是远远大于京东的，2018年第一季度，天猫GMV较去年同期增长了45%，3月份阿里中国零售平台移动月活跃用户数达6.17亿，较2017年3月增长了1.1亿。

微信从2011年诞生至今，张小龙并未急于推出电商领域的产品，因为“线上电商是腾讯战略性舍弃的”，腾讯更倾向认定线上战场格局已定，所以更愿意聚焦在微信支付、游戏等，并将“费力不赚钱”的电商交由给京东它们打理。这一次，上线“商品搜索”，试图将流量导入腾讯系电商——腾讯的盘算其实是，线上让京东狙击阿里，方便线下自己能够追赶阿里的“新零售”布局。

与此同时，线上京东也缺流量。

“围魏救赵”的策略，腾讯驾轻就熟，今年重启的“微视”，也是如此：号称砸30亿的微视，腾讯内部其实并不看好它，微视最重要的功能就是延缓抖音的增长，为腾讯下一款产品争取时间。

对嗷嗷待哺的小程序商家们来说，千万不要对“商品搜索”存在太多幻想，它的目标决定了，搜索的流量将会导入腾讯系电商，残羹冷炙，才有你们的份。

不要对“商品搜索”存在太多幻想，更为重要的是，这样的模式，其逻辑是可疑的。

如果搜索能够做好电商的话，PC时代的“百度购物”早就成功了。

事实上，搜索本身是不能决定流量分配的，出什么结果取决于用户搜索什么关键词。这里的关键是——用户为什么要去微信搜索商品？

腾讯、百度的电商战略，屡战屡败，告诉我们：流量并不等于电商。即便是移动时代的微信，具有绝对统治力，其实电商效果并不好：2014年1季度，微信月活跃用户数为3.96亿，腾讯却开启了它的电商大撤退——将易迅、拍拍等以资产形式，加现金与微信资源，入股京东，并在此后成为京东第一大股东；微信统治移动互联网期间，微信的成功，以及投资京东、唯品会、拼多多等等电商，并未阻碍淘宝、天猫的快速期。

张小龙其实知道，线上电商，微信做不好。

还有个例子，京东拥有微信发现页“购物”入口与微信支付九宫格资源，但从2016年开始，微信“社交电商”最成功的却是“拼多多”。此刻拼多多尽管暴露出“商品以次充好、虚假宣传、商家维权”等诸多问题，依旧是微信“社交电商”第一位——拼多多的成功，建立在微信社交关系链上的社群与分享机制上的，但社交与分享，只是电商的基础，并非必要条件。

我在“拼多多崛起，腾讯联盟分裂”中讲到，“京东代表的电商模式与微信代表的’去中心化’流量有着本质的，不可调和的矛盾”，因为京东代表的效率平台，与微信倡导的个性化沟通服务（个性化即去效率化），并不协调。

一方面是拼多多陷入各种运营泥潭，一方面是微信“去中心化”与京东模式的矛盾，在阿里的淘宝、天猫增长强劲，线下“新零售”不断攻城略地的背景下，最终有了一个“中心化”的“商品搜索”导流给京东的应急方案。

围魏救赵也好，弃车保帅也罢，有枣没枣打三杆。

只是，这一方案的核心问题是，张小龙忽略了“用户体验”、“用户心智”：用户体验是，为什么要在搜索结果页上增加广告或竞价排名；用户心智是，为什么要去微信上搜索商品？

美国网民搜索商品首先是在亚马逊，其次是Google，中国网民搜索商品首先是在淘宝，其次是百度；微信搜索商品，用户没有习惯。

“商品搜索”上线，其实对拼多多的冲击最大。拼多多创始人黄峥对这样的形势，或许早有判断，在此之前，他还说过，“我死了腾讯不会死，腾讯有千千万万个儿子”。

腾讯系内部也将出现“二选一”，“商品搜索”多少有点“弃车保帅”的意思，“车”可能是拼多多，但“帅”，应该不是京东，是腾讯自己的智慧零售。

对腾讯来说，“线上电商，格局已定，没有多大意义”，未来“商品搜索”将会导流线下腾讯的智慧零售是大概率事件。腾讯已经放弃过一次“腾讯电商”，再放弃一次“线上腾讯系电商”，未尝不可。毕竟，智慧零售才是腾讯未来增长可能性。