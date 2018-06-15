ofo全面取消信用免押金：购95元福利包可享免押金骑行

IT之家6月15日消息 据澎湃新闻报道，共享单车品牌ofo进一步取消了在上海、杭州、广州、深圳、厦门五个城市的信用免押。

据报道，ofo对于此次信用免押表示，这并不是意味着变相取消免押金服务，“应该是在尝试建立自己的信用体系，这次调整是其中一步。后续官方如有最新动态，会第一时间分享。”

原本的信用免押金政策取消后，ofo方面表示，信用免押金城市（原25个城市）用户，可购买95元“福利包”，享受全国免押金骑行服务。或可直接缴纳199元押金使用ofo小黄车。