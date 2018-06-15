专访华为手机产品线副总裁李昌竹：新影像未来之路

IT之家6月15日消息 6月13日，华为消费者业务手机线总裁何刚在CES Asia上发表了主题为《探索移动影像未来》的演讲，演讲结束之后，我们有幸参与了李昌竹先生的专访。

李昌竹先生是华为手机产品线副总裁，也是负责战略规划和管理的部长，曾在2017年倡导和发起了华为的新影像大赛新影像计划。

李昌竹认为，目前的移动影像的发展才刚刚开始。

自华为P9联合徕卡推出双摄之后，华为从未停止继续探索摄影之路，尤其是近两年，华为在影像方面可谓探索颇深，在去年的新摄影大赛上，华为曾收集了超过15万张优秀的照片，在李昌竹看来，华为举办新影像大赛的初衷是希望更多使用华为手机的用户参与进来，激励他们关注生活，享受手机摄影带给他们的乐趣，并带给他们一个平台用以展示、分享他们的作品，并且倡导在平台当中沟通学习，进一步提升他们的手机摄影的技能。

在采访会上，李昌竹还提到了最近华为推出的“吓人技术”的GPU Turbo，李昌竹表示，GPU Turbo并不是只是在游戏方面会有提升，GPU Turbo主要是着眼于提升用户协同方式，提高GPU的效率，我们的GPU在图像重现、在图像后处理上都会用到GPU，包括AI、VR的体验，当然也包括动态的重现，视频的重现方面，都会有比较大的提升，不仅仅在游戏上，只是因为在游戏的体验大家感受比较直观。

今年3月份，华为发布了P20系列手机，两款手机一经发布就刷新了权威测评机构DXO的手机相机榜，DxOMark给P20 Pro的综合评分高达109分，其中拍照114分，视频98分，两项得分双双登顶。

P20 Pro在相机堆料方面相当激进，4000万主摄像头具备了1/1.7英寸的超大CMOS图像传感器和F/1.8光圈，豪华参数至今无人能比。

在6月13日的演讲上，何刚透露华为P20系列上市2.5个月，出货量已经突破了600万，优秀的成像效果是P20系列销售火爆的原因之一。

不过很明显，华为并没有止步于此。

李昌竹认为，不管从技术上，从用户体验上，还是从影像文化上，移动影像的发展才刚刚开始，现在还是一个马车时代，我们瞄准的不仅仅是做最好的马车，还要做最好的汽车、火车、飞机，后续的技术商用化以后，要颠覆的不仅仅是手机，会颠覆很多传统的领域。

上文提到过，去年华为在摄影大赛上收到了15万张照片，面对如此庞大的样本，华为也发现未来影像的一些方向性的东西，李昌竹表示，华为今年会在年末的时候，从新影像所获得的照片里输出一个新影像的趋势报告，今后伴随着新影像的开展，每年都会做这样一个报告。我们会使用人机结合的方式，通过资深的摄影专家、图像编辑和我们一起分析，同时也会和很多的消费者去沟通。此外，华为也会运用人工智能、图形处理，还有计算机视觉、计算机分析等等用机器进行分析，最后看看机器分析出来的趋势跟人看到的趋势是不是一回事。

在主题大会上，何刚分享了影响未来五到十年的科技发展方向，这些方向包括光子技术、飞秒技术等。李昌竹表示，这些技术很多还在大学的实验室里，但是华为在保持紧密的跟踪，在可以预期的未来五到十年会形成真正的商用。

华为可以说是AI影像方面的的先驱和领导者，特别是在P20中大放异彩的AI摄影大师，普通用户无需专业模式，也可拍出媲美单反的好照片。

在采访中，李昌竹也强调了这一点，李昌竹表示，能看到的未来在5G和人工智能到来临的时候，有两个技术方向必然要做的，一个是AI的计算能力会持续的在增强，另外一个技术方向，端云的协同一定要做，因为5G是一个很大的优势。

针对华为研发端，是否在做整合各种领域交集的进一步研发这个问题，李昌竹称，我们在规划很多功能、在取舍很多新技术的时候，所考虑的出发点一定是用户的全体验。要考虑AI、考虑影像本身的捕捉、计算能力、通信能力、安全交互等等，以及相片的管理，实际上在华为内部规划这些东西的时候，都要从影像的全体验角度考虑。

有媒体对华为在P20 Pro变焦和像素两方面的同步突破提出了相关疑问，李昌竹表示，变焦和像素都同样重要，华为P20 Pro为了获得更好的提升以及拍照体验，直接将三倍变焦通过硬件做到了手机里，而且发现P20上市以后，用户三倍、五倍变焦拍的照片还蛮多的。

最后，谈及华为为何要与徕卡合作时，李昌竹这样说道：徕卡的企业风格，他的DNA跟华为非常像，都是要做最好品质的东西，一定要保证质量。我们的产品观和价值观是一致的，基于这个，我们会开展深入的合作。此外，从光学设计、影像品质层面来讲，放眼世界最好的品牌就是徕卡。

值得一提的是，6月13日，华为再度携手纽约国际摄影中心（ICP）在上海举行的亚洲消费电子展（CES ASIA）上，面向全球华为手机用户发起2018华为新影像大赛，总冠军将获得2万美元的奖金，组别冠军将分别获得HUAWEI P20 Pro智能手机一部和HUAWEI MateBook X Pro笔记本电脑一台，优胜奖将分别获得HUAWEI P20 Pro智能手机一部。

如果你手里有华为品牌手机，不妨参与体验一下上述活动。