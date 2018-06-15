苹果watchOS 5初体验：Apple Watch更独立

上周WWDC18全球开发者大会已经圆满落下帷幕，苹果生态下的四大系统也悉数更新。这次我们来说说这四大系统里的watchOS 5，它和其他系统不同，watchOS 5不会推出公测版本，也就是说只有Beta版本之后直接推出正式版。

▲watchOS 5体验

由于watchOS 5 Beta版存在一定Bug且升级之后不能降级，所以请斟酌更新。新浪数码已经刷机升级完毕，下面通过我们上手体验来满足你的好奇心。

Tips：如需升级watchOS需从iPhone升级安装，初代Apple Watch不在升级范围内。 本次新浪数码升级的设备为Apple Watch Series 3，由于Beta版本原因，升级之后略有卡顿，续航缩短至一天一充。

一、健康功能再次升级

从Apple Watch的第一代主打时尚到第二代推动健康、健身功能后，这次的watchOS 5将“健康功能”推向新高点。

▲增加包括瑜伽、室内单车等7项检测

watchOS 5在运动训练项目上又进行了一次升级，首先在训练项目上增加了包括瑜伽、徒步、室内单车等7项内容，当然最值得说的就是加入了“自动检测”功能。

常锻炼的朋友可能深有体会，有时候运动时经常忘记打开检测功能，那么这次的watchOS 5推出的“自动检测”的功能或许会对你很有帮助。

自动检测功能对室内/户外快走、室内/户外跑步、滑步机、椭圆机、室内/户外游泳共八项运动进行自动开始和结束的同步检测。

▲Apple Watch提醒用户进行健康训练

实际体验中，我分别在室外单车和室内跑步进行测试，当运动进行3分钟左右后，Apple Watch会向我发出通知确认是否开始运动，从辨别的训练项目来看识别比较准确的。点击后进入到运动检测中。

▲进行恢复检测

跑步结束，步速开始放缓，此时Apple Watch会发送通知以确认运动是否结束。

▲接近达成今日目标时在Siri表盘中同样会进行提醒

watchOS 5要说的“自动检测”并不是帮用户自动检测每个完整的运动项目，而是如果在运动时，你忘记打开了检测项目此时watch会自动在后台会把相关的传感器调动，把运动项目暂时记下来。

这些传感器经过几分钟的检测，判断用户的项目类别后，会向用户推送通知是否开始该项目训练，从而提醒用户开启项目训练，而且会自动将之前几分钟的训练也计算到项目中。

当Apple Watch检测到用户的心率开始趋于下降或者活动量下降，不同的项目根据不同的时间，会再次发出通知确认是否结束该项目。

二、强化独立使用

除了健康功能之外，去年发布Apple Watch Series 3时推出了LTE版本。有了它外出运动时你可以把iPhone放到家里，带上手表就可以接打电话、收发微博微信等内容。那么在watchOS 5上，又推出了PodCast播客、浏览网页等功能以强化Apple Watch的独立使用性。

Siri语音功能这次的升级交互是我最期待的地方。它不用再像之前”Hey，Siri“那样把它唤醒，而是抬起手臂就可以直接说话，提升了在独立使用上的便捷性。

目前watchOS 5 Beta版中还没有支持该项功能，不过据苹果介绍Siri会根据手臂的抬起幅度进行判定，一般看时间时手臂的摆动幅度会比较小，这样不会激活Siri；当需要向Siri说话时，需要太高手臂贴近说话，此时摆动的幅度会较大，Siri便会在后台开启，侦测到语音命令时开始执行动作。

▲Podcast博客功能

Podcast播客功能这次也集成到watchOS 5上。如果你的iPhone中下载了播客应用，Apple watch中的播客功能会和iPhone播客应用同步，如果iPhone没有预装播客功能。带有蜂窝数据版的Apple Watch也可以流量听有声读物。

该功能目前在开发者版本中已经实现，在播客中可以分类选择iPhone或电台里的音乐，连接蓝牙后就可以听啦！

watchOS 5还对网页浏览进行支持。苹果支持网页浏览的初衷并不是让用户在Apple Watch上看网页，因为屏幕小也不能有极佳的体验。Apple Watch对网页的支持是在独立使用时给予最大的方便。

比如在此前版本中，当收到链接时只能到iPhone上打开，而现在Apple Watch上就可以浏览。如果网页支持阅读模式的话，会更加便利。

不过，目前在这个版本中，我们还没有看到该功能上线。

三、Apple Watch之间的互联功能

社交功能是这次watchOS 5的一大亮点主要有两项，一个是“Walkie-Talkie”对讲机功能，另外是一个对战功能，这两项功能的推出使Apple Watch之间的互联大大提高。

▲对讲机功能目前不能在中国区使用

“Walkie-Talkie”对讲机是在watchOS 5上新推出的功能，在WWDC18发布会的现场演示中，两个佩戴Apple Watch的用户，利用蜂窝移动网络或WiFi进行语音互通，体验了对讲机功能的独立使用性。需要注意的是，目前对讲机功能在中国并不支持——它利用的是FaceTime视频聊天服务背后的VoIP功能（Facetime audio），在我国，因为一些原因不能支持。

▲需两款Apple Watch均升级watchOS 5后竞赛功能才能使用

竞赛功能也是这次watchOS 5新推出的功能。事实上，它其实是之前“好友活动共享”的延伸。竞赛功能，将之前的活动分享升级到了两人之间的竞赛，7天内的得分最高者获胜。

总结：

watchOS 5在本次WWDC18的介绍时长并不算多，不过这短短的十几分钟内却把Apple Watch的“独立性”提升了一大阶。

Apple Watch里新增加的对讲机功能，将手表之间的互动性加强的同时弱化了对iPhone的依赖，而播客功能的增加即使在运动时没有iPhone也能听到有声读物。

运动监测功能的再次升级，不但支持的运动项目更多，新增加的“自动检测”功能是Apple Watch对运动监测的明显改善，即使忘记打开训练项目，Apple Watch也会提前监测并提示打开，同样在结束后也会自动对心率甄别达到更准确的运动效果。

还有没提到的Apple Watch对校园门禁卡的支持，虽然这项功能前期仅在美国高校推行，但可以想象到未来佩戴Apple Watch甚至不用再带门禁卡贴近一碰就能解锁。

watchOS 5的升级让Apple Watch更独立，也更注重用户的健康不放过每一次运动细节。