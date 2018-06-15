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天猫618全民狂欢16日0时开启：满300减30，上不封顶

2018-6-15 18:54:32来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

天猫618理想生活狂欢季全民狂欢将于6月16日0点正式开启，全场特惠，满300减30上不封顶，部分商品还可叠加超级红包和购物津贴，基本上都是年中好价，点此参与

此次活动涵盖服饰、美妆、家居、数码、家电、手机、电脑、户外运动等全品类商品，其中服饰服装、小家电、家居家装、精品家具类每满300减30，数码家电满3000减300，大家电满8000减1200，手机会场最高12期免息，大牌家电直降千元，汽车用品限时半价抢……

值得一提的是，随着2018年俄罗斯世界杯的到来，天猫618聚划算会场也开启了世界杯猜球新玩法（限手机端），每场瓜分200,000红包，单个红包最大可达千元！即日起至7月15日，活动页面每天发布一场世界杯比赛竞猜，用户参与竞猜并猜中结果即可赢得对应场次的聚划算红包领取资格，单场最高可赢千元红包。

· 天猫618理想生活狂欢季各会场入口一览

会场名优惠详情活动链接
主会场千万红包疯狂发，每满300减30点此抢购
热卖尖货榜TOP榜单，万人疯抢点此抢购
消费电子主会场满8000减1200点此抢购
厨房电器会场每满300立减30点此抢购
大家电会场满8000减1200点此抢购
小家电会场每满300立减30点此抢购
生活电器会场每满300立减30点此抢购
电视机会场大屏满减，直降千元点此抢购
冰洗会场大牌直降1000元点此抢购
空调会场1.5匹空调1799元
点此抢购
潮酷数码会场最高直降1000元点此抢购
手机会场爆款直降千元点此抢购
手机周边会场限时5折神券
点此抢购
电脑办公会场满5000减500点此抢购
笔记本电脑会场满5000减500点此抢购
天猫超市会场
满199减25点此抢购
百货会场大牌满199减100点此抢购
买返红包买越多返越多点此抢购
品牌惠聚专属你的精彩活动
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天猫必抢
严选优品，好货必抢点此抢购
居家好货会场五折好货限时抢
点此抢购
纸品家清会场秒抢99减30券
点此抢购
母婴主会场
1元秒百元券点此抢购
母婴尖货会场1元秒百元券点此抢购
生鲜主会场第二件1元点此抢购
进口生鲜会场1元秒百元券点此抢购
潮流个护会场
1元抢百元券
点此抢购
服饰主会场每满300立减30点此抢购
男装主会场抢百元优惠券点此抢购
女装会场
抢大牌限量100元券点此抢购
男女鞋会场抢大额无门槛券点此抢购
潮流男鞋会场品质男鞋199元起点此抢购
时尚女鞋会场国际大牌不止3折点此抢购
运动户外主会场大牌99元起点此抢购
户外会场领券立减100元点此抢购
运动鞋服会场抢100元大额券点此抢购
运动健身会场抢100元大额券点此抢购
内衣主会场狂欢抢购，低至29元点此抢购
食品酒水会场
抢100元美食券点此抢购
休闲零食会场1元=100元点此抢购
粮油速食会场满300减30点此抢购
潮流美食会场抢100元美食券点此抢购
餐饮美食会场1元秒杀点此抢购
中外名酒会场6.1-6.5付尾款抢飞天茅台点此抢购
乳饮冲调茶会场1元=100元点此抢购
汽车车品会场
每满300减30点此抢购
新车特卖会场9.9元抵2000点此抢购
摩托装备会场年中钜惠，300减30点此抢购
天猫国际官方直营抢券减300点此抢购
天猫国际全球尖货疯抢5折券点此抢购
天猫国际进口数码家电分期更免息点此抢购
天猫国际服饰箱包爆款限时抢点此抢购
天猫国际进口个护疯抢半价券点此抢购
天猫国际进口家居尖货折不停点此抢购
天猫国际进口食品尖货1元抢点此抢购
天猫国际进口保健疯抢5折券点此抢购
天猫国际进口母婴不限量神券点此抢购
天猫国际进口美妆不止是5折点此抢购
家饰家纺会场大牌满399减200点此抢购
手表眼镜会场抢百元优惠券点此抢购
大牌美妆会场
1元抢百元券点此抢购
美妆尖货会场买一赠三起点此抢购
箱包主会场
每满300减30点此抢购
精品家具会场
每满300减30点此抢购
家装建材会场买橱柜送豪华厨电点此抢购
灯具电工五金会场每满300减30点此抢购
装修建材精选会场
跨店满减，每300减30点此抢购
图书乐器会场百万好书不止五折点此抢购

· 聚划算分会场

会场名优惠详情活动链接
聚划算主会场爆款直降千元点此抢购
聚划算划算好货9.9元疯抢点此抢购
聚划算天天领券10亿大牌券疯抢中点此抢购
聚划算智能手机爆款直降千元点此抢购
聚划算电脑数码抢大额优惠券点此抢购
聚划算品质家电大牌直降千元点此抢购
聚划算大牌男装300减30点此抢购
聚划算大牌女装抢5折券点此抢购
聚划算男女潮鞋抢券享折上折点此抢购
聚划算运动户外不只5折点此抢购
聚划算品质内衣不只29元起点此抢购
聚划算大牌箱包满300减30不封顶点此抢购
聚划算食品零食美食半价抢点此抢购
聚划算粮油生鲜第二件半价点此抢购
聚划算医药保健抢百万红包点此抢购
聚划算个护家清爆款5折抢点此抢购
聚划算时尚美妆大牌买一送一点此抢购
聚划算珠宝腕表抢限时半价点此抢购
聚划算母婴用品限量抢大额券点此抢购
聚划算童装童鞋限量抢大额券点此抢购
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聚划算家居家纺抢5折好货点此抢购
聚划算汽车车品大牌抢半价点此抢购


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