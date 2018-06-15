天猫618全民狂欢16日0时开启：满300减30，上不封顶

天猫618理想生活狂欢季全民狂欢将于6月16日0点正式开启，全场特惠，满300减30上不封顶，部分商品还可叠加超级红包和购物津贴，基本上都是年中好价，点此参与。

此次活动涵盖服饰、美妆、家居、数码、家电、手机、电脑、户外运动等全品类商品，其中服饰服装、小家电、家居家装、精品家具类每满300减30，数码家电满3000减300，大家电满8000减1200，手机会场最高12期免息，大牌家电直降千元，汽车用品限时半价抢……



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· 天猫618理想生活狂欢季各会场入口一览：

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大家电会场 满8000减1200 点此抢购 小家电会场 每满300立减30 点此抢购 生活电器会场 每满300立减30 点此抢购 电视机会场 大屏满减，直降千元 点此抢购 冰洗会场 大牌直降1000元 点此抢购

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