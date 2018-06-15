天猫618全民狂欢16日0时开启：满300减30，上不封顶

天猫618理想生活狂欢季全民狂欢将于6月16日0点正式开启，全场特惠，满300减30上不封顶，部分商品还可叠加超级红包和购物津贴，基本上都是年中好价，点此参与。
此次活动涵盖服饰、美妆、家居、数码、家电、手机、电脑、户外运动等全品类商品，其中服饰服装、小家电、家居家装、精品家具类每满300减30，数码家电满3000减300，大家电满8000减1200，手机会场最高12期免息，大牌家电直降千元，汽车用品限时半价抢……
值得一提的是，随着2018年俄罗斯世界杯的到来，天猫618聚划算会场也开启了世界杯猜球新玩法（限手机端），每场瓜分200,000红包，单个红包最大可达千元！即日起至7月15日，活动页面每天发布一场世界杯比赛竞猜，用户参与竞猜并猜中结果即可赢得对应场次的聚划算红包领取资格，单场最高可赢千元红包。
· 天猫618理想生活狂欢季各会场入口一览：
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|主会场
|千万红包疯狂发，每满300减30
|点此抢购
|热卖尖货榜
|TOP榜单，万人疯抢
|点此抢购
|消费电子主会场
|满8000减1200
|点此抢购
|厨房电器会场
|每满300立减30
|点此抢购
|大家电会场
|满8000减1200
|点此抢购
|小家电会场
|每满300立减30
|点此抢购
|生活电器会场
|每满300立减30
|点此抢购
|电视机会场
|大屏满减，直降千元
|点此抢购
|冰洗会场
|大牌直降1000元
|点此抢购
|空调会场
|1.5匹空调1799元
|点此抢购
|潮酷数码会场
|最高直降1000元
|点此抢购
|手机会场
|爆款直降千元
|点此抢购
|手机周边会场
|限时5折神券
|点此抢购
|电脑办公会场
|满5000减500
|点此抢购
|笔记本电脑会场
|满5000减500
|点此抢购
|天猫超市会场
|满199减25
|点此抢购
|百货会场
|大牌满199减100
|点此抢购
|买返红包
|买越多返越多
|点此抢购
|品牌惠聚
|专属你的精彩活动
|点此抢购
|天猫必抢
|严选优品，好货必抢
|点此抢购
|居家好货会场
|五折好货限时抢
|点此抢购
|纸品家清会场
|秒抢99减30券
|点此抢购
|母婴主会场
|1元秒百元券
|点此抢购
|母婴尖货会场
|1元秒百元券
|点此抢购
|生鲜主会场
|第二件1元
|点此抢购
|进口生鲜会场
|1元秒百元券
|点此抢购
|潮流个护会场
|1元抢百元券
|点此抢购
|服饰主会场
|每满300立减30
|点此抢购
|男装主会场
|抢百元优惠券
|点此抢购
|女装会场
|抢大牌限量100元券
|点此抢购
|男女鞋会场
|抢大额无门槛券
|点此抢购
|潮流男鞋会场
|品质男鞋199元起
|点此抢购
|时尚女鞋会场
|国际大牌不止3折
|点此抢购
|运动户外主会场
|大牌99元起
|点此抢购
|户外会场
|领券立减100元
|点此抢购
|运动鞋服会场
|抢100元大额券
|点此抢购
|运动健身会场
|抢100元大额券
|点此抢购
|内衣主会场
|狂欢抢购，低至29元
|点此抢购
|食品酒水会场
|抢100元美食券
|点此抢购
|休闲零食会场
|1元=100元
|点此抢购
|粮油速食会场
|满300减30
|点此抢购
|潮流美食会场
|抢100元美食券
|点此抢购
|餐饮美食会场
|1元秒杀
|点此抢购
|中外名酒会场
|6.1-6.5付尾款抢飞天茅台
|点此抢购
|乳饮冲调茶会场
|1元=100元
|点此抢购
|汽车车品会场
|每满300减30
|点此抢购
|新车特卖会场
|9.9元抵2000
|点此抢购
|摩托装备会场
|年中钜惠，300减30
|点此抢购
|天猫国际官方直营
|抢券减300
|点此抢购
|天猫国际全球尖货
|疯抢5折券
|点此抢购
|天猫国际进口数码家电
|分期更免息
|点此抢购
|天猫国际服饰箱包
|爆款限时抢
|点此抢购
|天猫国际进口个护
|疯抢半价券
|点此抢购
|天猫国际进口家居
|尖货折不停
|点此抢购
|天猫国际进口食品
|尖货1元抢
|点此抢购
|天猫国际进口保健
|疯抢5折券
|点此抢购
|天猫国际进口母婴
|不限量神券
|点此抢购
|天猫国际进口美妆
|不止是5折
|点此抢购
|家饰家纺会场
|大牌满399减200
|点此抢购
|手表眼镜会场
|抢百元优惠券
|点此抢购
|大牌美妆会场
|1元抢百元券
|点此抢购
|美妆尖货会场
|买一赠三起
|点此抢购
|箱包主会场
|每满300减30
|点此抢购
|精品家具会场
|每满300减30
|点此抢购
|家装建材会场
|买橱柜送豪华厨电
|点此抢购
|灯具电工五金会场
|每满300减30
|点此抢购
|装修建材精选会场
|跨店满减，每300减30
|点此抢购
|图书乐器会场
|百万好书不止五折
|点此抢购
· 聚划算分会场：
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|聚划算主会场
|爆款直降千元
|点此抢购
|聚划算划算好货
|9.9元疯抢
|点此抢购
|聚划算天天领券
|10亿大牌券疯抢中
|点此抢购
|聚划算智能手机
|爆款直降千元
|点此抢购
|聚划算电脑数码
|抢大额优惠券
|点此抢购
|聚划算品质家电
|大牌直降千元
|点此抢购
|聚划算大牌男装
|300减30
|点此抢购
|聚划算大牌女装
|抢5折券
|点此抢购
|聚划算男女潮鞋
|抢券享折上折
|点此抢购
|聚划算运动户外
|不只5折
|点此抢购
|聚划算品质内衣
|不只29元起
|点此抢购
|聚划算大牌箱包
|满300减30不封顶
|点此抢购
|聚划算食品零食
|美食半价抢
|点此抢购
|聚划算粮油生鲜
|第二件半价
|点此抢购
|聚划算医药保健
|抢百万红包
|点此抢购
|聚划算个护家清
|爆款5折抢
|点此抢购
|聚划算时尚美妆
|大牌买一送一
|点此抢购
|聚划算珠宝腕表
|抢限时半价
|点此抢购
|聚划算母婴用品
|限量抢大额券
|点此抢购
|聚划算童装童鞋
|限量抢大额券
|点此抢购
|聚划算家具建材
|送世界杯门票
|点此抢购
|聚划算家居家纺
|抢5折好货
|点此抢购
|聚划算汽车车品
|大牌抢半价
|点此抢购