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摩拜或将推出电单车业务：产品正在海外测试

2018-6-15 19:40:54来源：新浪科技作者：张俊责编：守一评论：

继传出ofo将在美国推出电动滑板车和电单车业务的消息之后，摩拜或许也将要推出共享电单车业务。据内部人士透露，摩拜相关车辆已经发往海外市场测试。

一张疑似摩拜供应链测试人员发布的信息显示，摩拜正在测试一个新的两轮产品，该产品与单车结构大不相同，轮毂没有延续原有的5辐轮毂的设计，而是变成了6辐，车把部分也增加了设计细节。

据摩拜内部人士透露，该两轮产品或许与电力驱动有关。在不久前的内部讲话中，胡玮炜表示两轮出行业务还有很大的潜力，用户的需求还远远未达满足。也即是摩拜或许也将要推出共享电单车业务。该人士表示，相关车辆也已经发往海外市场测试，这或许意味着摩拜的共享电单车业务即将落地。

日前，摩拜CEO胡玮炜在社交媒体上与网友互动时，也有网友询问摩拜是否会做电单车业务，胡玮炜当时并未否认。

除了共享单车业务之外，摩拜此前就已将业务拓展至网约车、共享汽车等领域。去年9月，摩拜与首汽网约车达成合作，随后又联手嘀嗒出行；去年11月，摩拜与新特汽车达成战略合作，新特负责为摩拜定制生产适应共享形态的汽车产品，而摩拜则主要负责智能化电动汽车共享平台的运营。至12月，双方合作的首批摩拜共享汽车在贵州正式上线。

实际上，不止摩拜，日前有媒体报道称ofo将在美国推出电动滑板车和电单车业务；而滴滴此前也在杭州推出了街兔电单车。在新的格局之下，共享单车企业的战争除了实现盈利之外，或许还将在更多业务线上展开。

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关键词：摩拜共享单车

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