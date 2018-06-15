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中国工程师成功破解苹果MacBook充电器

2018-6-15 19:49:34来源：充电头网作者：单元格。责编：守一评论：

近日充电头网了解到，苹果原装USB PD充电器已经被中国工程师成功破解，第三方USB PD充电器也可完成与电脑端的复杂通讯过程，同时也支持苹果序列号的查询。

众所周知，苹果设备对于充电配件的要求一向比较严格，其中最常见的就是MFi数据线。不过充电头网研究发现，苹果对充电配件的要求并不局限于充电线缆，对充电器同样有着严格的要求。

拿苹果笔记本的USB PD充电器来说，每一个充电器均有独一无二的序列号，这个序列号可以在充电时通过笔记本电脑查询。

序列号的存在，成为了苹果原装USB PD充电器与第三方USB PD充电器最的本质区别。所以到目前为止，市面上很多第三方配件厂商生产的“苹果原装充电器”基本都只能做到形似，而并不支持苹果笔记本识别，更没有“序列号”一说。这是不为广大用户所知的，也是这些“原装充电器”厂商最为忌讳的。

充电头网实测使用苹果原装29W充电器给New MacBook充电，可查询到序列号为“C4H618502NTG2VCB8”，除此之外还有一些其它的被定义的信息。

使用破解版30W USB PD充电器给New MacBook充电，可查询到序列号为“C4H5286025PG2VCAZ”，并且输出功率也被修改成了29W。

使用常规的USB PD充电器，在读取信息时只能获取充电器最大功率一个参数，其它参数无法获取。

苹果原装充电器的破解难度并不亚于USB-C to Lightning快充线的破解，甚至难度会更大，因为这对USB PD充电器中协议芯片的整体架构有着非常严格的要求。

关于苹果原装充电器被破解，充电头通过网咨询该工程师得知，该破解方案是在充电器的协议芯片中烧录了一段逆向代码，而这段代码则是通过ChargerLAB POWER-Z对苹果原装充电器与电脑的通讯过程进行抓包获取，简单的说就是复制了一个性能一模一样的苹果充电器。

另外，充电头网从供应链了解到，苹果即将发布的18W USB PD充电器也将被写入特定的序列号以及特定的数据包，充电器与手机之间进行也会进行复杂的通讯，而这一通讯过程也随时都有可能被苹果加密，以此完善苹果的MFi认证体系。届时常规的USB PD充电器或将无法对苹果手机实现快充，第三方USB PD配件厂商面临着巨大挑战。

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关键词：苹果充电器

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