分期乐商城数据显示：父亲节礼品比母亲节贵3成

IT之家6月15日消息 人们给爸爸送礼出手更大方？至少分期乐商城的数据显示是这样的。

父亲节将至，分期乐商城大数据显示，父亲节前一周，热销商品除了服饰、养生保健品等传统礼品之外，一些男士专属商品比如打火机、电子烟等销量涨幅都在100%以上。更有意思的是，和母亲节相比，父亲节期间虽然购物人数减少了4成，但是平均每单开销却增长了3成以上。看来，年轻用户在给父亲送礼时，出手更大方。

为满足年轻人分期买礼物需求，2017年底，分期乐商城推出礼品专区，并开设“送父母”频道，每到父亲节、母亲节和春节等重要节日，给父母分期买礼物的人数就会明显上升。分期乐商城负责人称，分期消费方式的普及，让年轻人更容易买品质商品。商品类型正从以前的服饰、保健品、足浴/按摩用品“老三件”，向手表、手机、iPad“新三件”拓展。

父亲节/母亲节购买礼物的人也不都是女性用户，在分期乐商城礼品专区为父母选购礼物的用户，有近6成是男性。

无论是父亲节还是母亲节，大家都会考虑购买的礼品包括：食品酒水、保健品、服装、按摩用品等传统礼品。而父亲节期间，打火机、电子烟、电动剃须刀这类男士专属商品的销量明显上涨，母亲节期间，永生花、扫地机器人、金饰等商品销量涨幅更明显。

综合来看，父亲节和母亲节下单量排名前10的省份，南方省份占6席，北方省份占4席，南方人显然在买礼物方面比北方人出手更大方。在父亲节期间，下单人数最多的地区是江苏，其次是四川和湖南；而母亲节期间，下单人数最多的地区是四川，其次是山东和广东。

从礼品的类型来看，北方地区相对更偏爱购买食品/酒水、服饰和家电等礼物，而南方地区购买电子产品、保健品、箱包等商品的比例更高。