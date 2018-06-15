苹果自动驾驶新技术：除了开车，还会读心术

虽然苹果早已经放弃了自己做汽车的想法，但是他们仍然在研发自动驾驶技术，并且已经有不少自动驾驶测试车在加州上路了。而今天又有一项专利显示，苹果似乎并不只打算让汽车自己开起来而已，他们还想让它更聪明一些，比如你回家的路上说想喝咖啡了，车或许就自动开到咖啡馆了，就像把Siri和自动驾驶汽车结合起来了一样。

我们还是来具体看看Patently Apple发现的这项专利，总的来说，该系统能够接收到驾驶员的各种信号，然后来控制车辆的自动驾驶，以完成从驾驶员发出信号中得到的指令。这项专利早在7个月以前就已经提交，可见苹果已经让自家的无人驾驶技术走到了竞争对手前面。

这项技术具体有什么不同之处呢？现在的自动驾驶车辆需要乘客输入一个目的地，然后它会前往那个目的地。但是在新系统下，如果你给汽车定位去一个大型购物中心，那么车会在过程中获取更多有关于这家超市的信息，比如说如果你提到了“我待会想买一束花”，那么它会开到更加接近“园艺用品”商店的停车位上。

处于语音之外，手势也变得非常重要，比如当我们到达停车场时，和汽车相连的手机可以充当一个指向的工具，当用户把手机拿起指向某个方向的时候，自动驾驶系统会通过手机的陀螺仪、加速器来判断出你指的是哪里，然后找出相应的地标，询问你是不是要停在那里：“您是指要停在B区30号附近吗？”

甚至以上功能还能在车外使用，当我们下车后发现它停得不对，那么可以用手机指向正确地车位，然后告诉它“是这一个”！

为了实现这一点，苹果对于车辆的结构也有一定的改进，传统的机械式转向、传导、油门都将不复存在，各个电机分别控制轮胎的运动和方向，完全的电子信息操控。