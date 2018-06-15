特斯拉裁员9%的幕后：或逐渐关闭太阳能业务

国外媒体今日发表文章称，特斯拉本周宣布裁员9%的消息引发了投资者的极大关注，但没有引起人们足够重视的是：这同时可能意味着特斯拉在逐渐关闭太阳能业务。

事实上，自2016年以26亿美元收购太阳能公司SolarCity以来，特斯拉就一直在收缩太阳能业务。2015年第四季度，SolarCity的太阳能安装量曾达到253兆瓦，而今年第一季度则降至76兆瓦。通过此次裁员声明，特斯拉可能进一步收缩太阳能业务。对于业务广泛的特斯拉而言，这也是未来的发展趋势。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)称，此次裁员不会影响到Model 3的产量目标。这意味着Model 3制造工厂不会裁员，因此大部分裁员可能来自太阳能业务部门。

与此同时，马斯克还宣布，将不再与家居建材零售巨头家得宝(Home Depot)合作销售该公司的清洁能源产品。毫无疑问，这将导致特斯拉的太阳能安装量继续下滑。这再次表明，经过本周的裁员声明后，特斯拉太阳能业务的重要性将再次降级。

有分析人士称，特斯拉收购SolarCity就是个错误，同时给特斯拉带来了巨额成本。为了建造Gigafactory 2工厂，SolarCity得到了纽约州7.5亿美元的补助。但为此，特斯拉必须要在纽约州投入50亿美元用于太阳能的生产和安装。