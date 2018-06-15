内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

特斯拉裁员9%的幕后：或逐渐关闭太阳能业务

2018-6-15 21:06:24来源：新浪科技作者：李明责编：守一评论：

国外媒体今日发表文章称，特斯拉本周宣布裁员9%的消息引发了投资者的极大关注，但没有引起人们足够重视的是：这同时可能意味着特斯拉在逐渐关闭太阳能业务。

事实上，自2016年以26亿美元收购太阳能公司SolarCity以来，特斯拉就一直在收缩太阳能业务。2015年第四季度，SolarCity的太阳能安装量曾达到253兆瓦，而今年第一季度则降至76兆瓦。通过此次裁员声明，特斯拉可能进一步收缩太阳能业务。对于业务广泛的特斯拉而言，这也是未来的发展趋势。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)称，此次裁员不会影响到Model 3的产量目标。这意味着Model 3制造工厂不会裁员，因此大部分裁员可能来自太阳能业务部门。

与此同时，马斯克还宣布，将不再与家居建材零售巨头家得宝(Home Depot)合作销售该公司的清洁能源产品。毫无疑问，这将导致特斯拉的太阳能安装量继续下滑。这再次表明，经过本周的裁员声明后，特斯拉太阳能业务的重要性将再次降级。

有分析人士称，特斯拉收购SolarCity就是个错误，同时给特斯拉带来了巨额成本。为了建造Gigafactory 2工厂，SolarCity得到了纽约州7.5亿美元的补助。但为此，特斯拉必须要在纽约州投入50亿美元用于太阳能的生产和安装。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉太阳能

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有