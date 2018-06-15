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DeepMind与NHS合作引争议，专家组称缺乏透明性

2018-6-15 21:09:16来源：新浪科技作者：李明责编：守一评论：

一个专家评估小组日前表示，谷歌母公司Alphabet旗下人工智能技术公司DeepMind应该向公众说明，对于其与英国国家医疗服务体系(以下简称“NHS”)之间的合作，DeepMind采取怎样的业务模式来盈利。

早在2016年11月，DeepMind宣布与NHS正式达成5年合作，后者同意与DeepMind分享160万名患者的医疗数据。DeepMind将用这些数据开发一款名为“Streams”的手机App，声称每年可挽救一万条生命。Streams内含病人化验结果、医疗纪录，并提供即时短讯服务。

但英国隐私监管机构去年曾表示，DeepMind与NHS的合作存在争议性。NHS下属其中一家医院曾非法将数百万患者病例共享给DeepMind。为此，DeepMind主动聘请外部专家组，对DeepMind与NHS的合作进行评估。

该评估小组还称，DeepMind医疗保健服务部门应该更加透明，尤其是其与其他人工智能公司、Alphabet和谷歌等公司之间的关系。否则，公众可能会怀疑，其与NHS之间的合作肯定存在未公布的利益驱动因素。

评估小组称：“我们不认为该交易的背后存在利益驱动因素，但我们敦促DeepMind健康部门在业务模式方面更加透明。”

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