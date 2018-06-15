起底电信诈骗黑市：现金贷平台内鬼卖数据

知情人士透露，一年前，好贷网的用户数据外泄，并流入电信诈骗分子手中。

“疑似因为好贷网的一位副总裁，将数据卖了出去。他以为对方是电话营销公司，没想到是诈骗公司。”知情人士透露，此后，这位副总裁被警方带走。

好贷网的相关负责人表示，事件尚在调查中，并未判决。

而这样的事，在互联网金融圈，绝非孤例。

围绕贷款用户，一条诱惑、欺诈、盘剥的产业链，正在形成。保守估计，被骗者已上万，数千万资金被卷走。

谁该为这些诈骗事件买单？

01 高明诈骗

在申请了一家现金贷平台的贷款后，第二天，陈思齐接到了一个电话。

“是陈思齐先生吗？你是不是在××平台上借款了？”电话那头是一个很温柔的女声。

对方自称是该现金贷平台的客服，打电话过来审核一些基本信息。

这在网贷界比较常见：电核，是风控非常重要的一环。

况且，对方很快报出了陈思齐的身份证号、注册填写的银行卡号。陈思齐完全放松了戒备。

“我们打电话过来，主要是要确认您的银行卡中，有两个月以上的还款金额。”对方称。

陈思琪说银行卡里有1900元。

“现在需要您再提供一个验证码，我们核验一下是否属实。”

果然，陈思齐很快收到了一个验证码。

他把验证码提供给对方，随后却发现，银行卡上的1900元，不翼而飞。

他去询问现金贷平台官方客服，对方告诉他，从来没给他打过电话。

原来，这是一个骗局。

但问题来了：电话诈骗分子，如何得到了陈思齐所有的信息？他们又是怎么知道陈思齐在现金贷平台上申请过贷款？

追踪这条线索数月之后，一本财经发现，骗局的背后，是一个庞大而黑暗的江湖。

而利益在其中，盘根错节……

02 数据来源

诈骗分子的数据，到底是怎么来的？

“其实，我们的数据，大多是现金贷平台自己卖给我们的。”一位从事过电话诈骗的资深从业者郭叶东称。

在去年监管收紧后，很多不正规的小现金贷公司，业务难以为继，就开始干起销售数据的生意。

“现金贷生意亏了很多钱，只能买卖数据，挽回一些损失。”一家月放款规模不过几千万的小平台，在多个贷款群和黑产群中，公开叫卖。

“所有数据打包，几毛到一块一条不等。”郭叶东称，他就曾经从一些小现金贷平台手中，收购过几十万条数据。

这些数据的维度极细，包括姓名、电话、身份证、银行卡，甚至还包括一些细致的风控维度，如学历、社保信息、工作单位、家人电话……

除此之外，一些贷款超市也在出售用户数据。

“贷款超市本身就是给现金贷平台导客户的，它们会将这些数据卖给一些现金贷平台，让后者自己想办法去导客户。”某贷款超市的创始人卢娜称。

但是，它们却很难分辨数据购买方的身份。

“警方正在调查好贷网事件，好贷网的副总裁被指将数据卖给了电信诈骗公司。”知情人士透露。

“这是完全有可能的。现在的电话诈骗公司都比较精明，会伪装成电话营销公司去收购数据。”卢娜称。

郭叶东称，除了接受现金贷和贷款超市的主动销售，他们还喜欢和“内鬼”合作。

“这样的数据更便宜，一般几分钱就能买到一条。”

而一些大平台流出的数据，多是被黑客“拖库”，然后直接在黑市上公开销售。

▲流到黑市中的某知名平台用户数据

从源头流出的数据，必然是维度最多、质量最高的。

而数据的产业链太长，在其流动的过程中，可钻的漏洞到处都有。

比如，外包的短信平台和催收平台。它们都存在数据外泄的风险。

目前，正规的此类平台，都会进行数据的脱敏和加密。

但很多现金贷公司为了降低成本，还是会去找一些不正规的小平台。

“很多不正规的短信平台会层层转包，寻找通道，这些环节都会导致数据外泄。”某现金贷平台创始人平城称。

平城的平台，也曾经遭遇过用户被诈骗的情况。

“一周接到了几百次投诉，我们猜测，就是短信供应商把用户数据泄露了。”平城紧急关闭了3家短信供应商的接口，此后再没有新增投诉。

实际上，大多数现金贷平台的数据安全防范意识不强。

“很多现金贷平台给供应商的数据接口开得太松，我们直接能看到用户的姓名、电话和银行卡号。”一位短信平台的市场总监称。

而数据的肆意流动，早就成为行业的普遍现象。

如果注册了一个贷款平台，接下来，你的手机将不得安宁。

“一天七八个电话，问我要不要贷款，手机上频繁收到各个平台的贷款短信，说已经给我授信几千几万，点开就可领取。”陈思齐称。

流入市场的数据，到底有多少？

“至少有上千万条。”郭叶东看到，黑市和贷款群里卖的数据数量惊人，有知名大平台的，也有小公司的。

数据链条太长，所有经手者，都可能成为数据外泄的人。

而其中的利益诱惑，实在太大……

03 诈骗方式

这些数据流到诈骗公司手里之后，一出精心策划的大戏，才刚刚开场。

“这类诈骗之所以得手，一个非常重要的原因是，贷款公司一般会电核，经常贷款的用户会觉得这很正常，戒备程度较低。”郭叶东称。

如果还能提供用户注册时绑定的身份证号和银行卡号，用户就几乎会全信了。

如果有些用户戒备程度较高，他会让他们再加一个QQ号，称是官方客服。

▲诈骗公司注册的客户QQ

在QQ上，“客服”再对用户软磨硬泡，提供更多维度的数据，比如学历、家人电话，反复增加用户信任感。

其核心目的，就是让用户提供验证码。

“很多快捷支付的通道在开通之后，可以直接扣走银行卡的钱。”郭叶东称。

而这个新骗局的成功率极高。

郭叶东公司有20个人，15个用电话，4个用QQ，1个负责支付通道对接，一个月可以搞下来几十万到上百万。

“一个人一般可骗到1000到3000不等，打10个电话，就有1个相信的。”郭叶东称。

前端时间电话诈骗公司被严打，很多从业者转行，但最近，这一现象又开始死灰复燃。

针对现金贷和贷款用户的诈骗，正在成为他们专注的新模式。

“现在起码有上百个团伙，专门针对贷款用户诈骗，哪怕一个团伙骗走10万，也有上千万的钱。”郭叶东保守估计，起码有上万人受骗，数千万被卷走。

而被骗之后，用户很难追回损失。

发现被骗之后，陈思齐到处发帖，在网络上找到了大量有同样遭遇的人。

他们集结成群，试图去讨个说法，却发现投诉无门。

他们尝试过报警，结果发现连立案都很困难。

“要么是金额太少，低于2000元，达不到刑事立案标准；要么就说现金贷公司和诈骗公司都不是当地的，根据属地管理原则，不在管辖范围。”陈思齐称。

就算立案，唯一的线索就是一个电话或QQ号码，追查起来，困难重重。

他们也尝试去现金贷平台投诉，对方却称自己也是受害者，“他们是冒充我们的客服啊”。

但几乎所有的被骗用户都认为，现金贷平台有不可推卸的责任。

“我们在一个平台上借钱，结果对方冒充平台方来骗钱，肯定是平台泄露了数据。”陈思齐称。

“最好的解决方式，是现金贷平台先赔偿用户，然后成为直接受害者，对诈骗分子有追诉的权利，这样可以集中报案。”他表示。

被用于诈骗之后，数据就没有价值了吗？

其实，一切还只是开始。

诈骗公司把“压榨”之后的数据，称为“渣子”。

这些“渣子”，会被他们再次拿出去销售。

而售价依然可以达到几毛到一块一条。

也就是说，数据用完之后，他们能再以买进来时的价格卖出去。

平进平出。

“卖给借条，或者其他电话营销公司，让它们再去榨取一遍价值。”郭叶东称。

所谓的借条平台，就是一些地下的“超利贷”。

它们通常会藏身在一个隐蔽的地下室，几个人躲在里面打电话，让别人打借条借贷。

借700，一周后还款1000，年利率高达1800%。

而电话营销公司，则是帮其他的现金贷平台获客，将这些用户拉到自己的平台上借款。

围绕肆意流动的数据，一条全新的产业链正在形成。

先是诈骗分子下套，再是超利贷借条洗劫，最后还有电话营销公司盘剥。

用户的数据价值，正在被各方蚕食与压榨。

谁来保护我们的数据？谁来守护我们的隐私？谁又来为损失买单？

（应受访者的要求，文中部分人名为化名）