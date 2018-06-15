京东618万店满减：电脑数码爆款6.18元秒杀

IT之家6月15日消息 这个周末，端午节小长假恰巧迎来京东618，买买买终于不怕熬夜影响第二天上班了。16日0点，京东将开启“跨万店满减”活动，活动期间可领跨万店满199-100、满299-150、满399-130等多档优惠券，部分商品还可叠加直降或店铺满减等优惠，迎来近期好价，点此参与。



同时各品类也有不同力度的优惠促销，其中大家电低至1折，电脑数码爆款低至6.18元抢，京东超市满199-100，全球购满299减150，家电会场低至5折起、领券满10000减1000、满1000返800优惠券礼包等。

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