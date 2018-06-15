京东618万店满减：电脑数码爆款6.18元秒杀

IT之家6月15日消息 这个周末，端午节小长假恰巧迎来京东618，买买买终于不怕熬夜影响第二天上班了。16日0点，京东将开启“跨万店满减”活动，活动期间可领跨万店满199-100、满299-150、满399-130等多档优惠券，部分商品还可叠加直降或店铺满减等优惠，迎来近期好价，点此参与。
同时各品类也有不同力度的优惠促销，其中大家电低至1折，电脑数码爆款低至6.18元抢，京东超市满199-100，全球购满299减150，家电会场低至5折起、领券满10000减1000、满1000返800优惠券礼包等。
• 京东618年中购物节会场一览
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|主会场
|跨万店满199减100
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|Plus会员专享
|618元神券，爱奇艺VIP年卡
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|品质家电
|购家电储值卡至高返500元
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|小家电
|好货0元预约，价保30天
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|高端冰洗
|白条满500减25、满3000减100
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|厨卫大电
|每满1000减100，免费抽洗碗机
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|电脑数码
|爆款6.18元秒杀
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|影音影像
|500元神券，白条6期免息
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|笔记本会场
|预售1元抵618元、6.18元抵1000元
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|电脑配件
|显示器预售6.18元抵618元
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|手机通讯
|Plus会员专享最高减500元
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|大牌手机
|免费抽世界杯门票
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|手机好店
|全场白条6期免息
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|手机配件
|满59减20
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|京东电器
|Plus会员领券减300
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|图书文娱
|100减20/200减50/300减100
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|居家生活
|领券享实惠，折扣不止5折
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|五金工具
|跨店3件7折
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|京东时尚
|奢品每满999减150
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|健身器材
|跑步机999元抢
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|户外会场
|领券满199减100、满399减150
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|个人护理
|满199减100
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|沃尔玛全球购
|部分满399减150
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|母婴玩具
|满299减100
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|数码家电
|满299减100
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