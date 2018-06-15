360手机 N6 Pro（4GB+64GB ）京东1099元秒杀

IT之家6月15日消息 今日，360手机N6 Pro 4GB+64GB版本今日在京东商城开启了秒杀活动，原价1699元，秒杀价1199元，可使用满800-100元优惠券（商品页面内可领），1099元到手。感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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360手机N6 Pro是2017年发布的一款手机，也是360旗下首款全面屏手机，360 N6 Pro搭载了高通骁龙660处理器，摄像头为前置800万、后置1600+200万，屏幕尺寸为5.99英寸，分辨率为2160*1080。

硬件方面，360手机N6 Pro搭载了高通骁龙660处理器，配备了一块5.99英寸18:9定制屏幕，具有1500:1对比度和in-cell全贴合，84.5%的屏占比。存储方面，该机拥有4GB和6GB两种内存规格，64GB和128GB两种存储规格。续航方面，360手机N6 Pro内置4050mAh超大电池，官方宣称续航可达两天。另外该机支持18w高功率快充，35分钟即可充满50%。

拍照方面，360手机N6 Pro后置双摄，快至0.1s的PDAF相位对焦主摄1600万像素配合专业景深的副摄800万像素镜头，实现实时虚化背景。

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