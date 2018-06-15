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1599元到手：索尼WI-1000X Hi-Res颈挂式降噪蓝牙耳机限时短促

2018-6-15 21:54:33来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月15日消息 京东618全球年中购物节进行中，索尼WI-1000X Hi-Res颈挂式蓝牙耳机限时促销无套路降至1599元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

索尼WI-1000X Hi-Res颈挂式蓝牙耳机京东商城秒杀地址点此购买

索尼WI-1000X Hi-Res颈挂式蓝牙耳机采用了DNC（数字降噪）软件引擎结合双噪声传感器，可以形成高精度反向声波与噪声进行抵消。通过使用数字均衡器，呈现出高质量和高解析力的声音。这款耳机还能跟根据海拔不同导致的气压不同来优化降噪效果。

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索尼WI-1000X Hi-Res颈挂式蓝牙耳机还支持高解析度音频，聆听出众的音质。搭载全数字放大器（“S-Master HX™”），以更广的带宽降低了噪音和失真， 可以感受音乐细节及氛围。

内置的9mm驱动单元可呈现浑厚低音和通透的人声，动铁单元可展现自然清澈的高音。两个驱动单元共同配合，可在频率范围内呈现稳定流畅的频率响应，让音乐娓娓动听。

另外值得一提的是。这款耳机还可以通过传感器检测用户的活动状态并切换至预设的环境声或降噪方案。使用Sony | Headphones Connect App轻触“自适应声音控制”来开启。

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关键词：索尼耳机蓝牙耳机

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