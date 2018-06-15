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魅族称回归精简高效，确认裁员610人

2018-6-15 22:03:02来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月15日消息 今天，据网易科技援引消息人士消息报道，魅族已经启动了大规模年中裁员，裁员规模已经超过了2000人，其中签约员工1500人，第三方魅族服务人员600多人。据称，第三方魅族服务人员已经全部裁完。

对此，据新浪科技报道，其向魅族多位员工进行了询问，魅族方面均表示此消息不实。另外，来自新浪科技最新的消息显示，魅族实际裁员的人数为610人。

此外，魅族科技今晚发布公开信，称公司将“坚守精简高效”原则。在魅族总裁办对外发布的公开信中称，“组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标”，并以了2015年的对应数据举例（那也是魅族经营状态比较好的一年）：销量达到2000多万台，对应员工有两千多人，魅族认为这种“每人万台”的比例是比较好的状态。

以下为魅族公开信：

总裁办致各位同事：

过去几年魅族成功地扩大了销量。但是，在这个过程中，我们没有坚守精简高效的原则，同时扩大了公司人员规模。

而一个事实是：在2015年魅族销量冲破2000万台的时候，我们的人员也只有两千多人。成功保持了“每人万台”的高效率。

组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标。如果公司的运营效率得到提升，我们有充分的能力实现盈利。

但是，盈利并非魅族的目标。魅族的使命是为消费者提供不随波逐流，有工匠精神的科技产品。如果不能保持精简高效，我们将无法长久地履行这个使命。

精简高效的体制，有利于加强软硬件产品和营销这些一线团队的战斗力。

魅族虽然是一家小公司，身处中国最大的消费市场之中，面对最激烈的市场竞争，长期赢得了竞争。在全球智能手机行业，魅族生命力之顽强，可以让很多昔日的巨头汗颜。

而且，魅族不但是这个行业生命力最顽强的公司之一，也曾经在行业内扮演了重要的角色。我们推动了高端智能手机的普及，为年轻人带来了设计和品质。接下来，我们的全面屏产品也会为消费者提供特有的价值。

今天，我们不能忘记：这15年来的立身之本，就是极好的产品和极高的效率。

接下来5G以及IoT的大潮就要到来，我们的组织要以足够精简高效的状态去抓住机会。

但是，魅族今天的变化，也不能否定所有人在任何时间为魅族做出的贡献。在此感谢所有在魅族和曾经在魅族的同事。

谢谢！

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关键词：魅族裁员

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