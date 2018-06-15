魅族称回归精简高效，确认裁员610人

IT之家6月15日消息 今天，据网易科技援引消息人士消息报道，魅族已经启动了大规模年中裁员，裁员规模已经超过了2000人，其中签约员工1500人，第三方魅族服务人员600多人。据称，第三方魅族服务人员已经全部裁完。

对此，据新浪科技报道，其向魅族多位员工进行了询问，魅族方面均表示此消息不实。另外，来自新浪科技最新的消息显示，魅族实际裁员的人数为610人。

此外，魅族科技今晚发布公开信，称公司将“坚守精简高效”原则。在魅族总裁办对外发布的公开信中称，“组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标”，并以了2015年的对应数据举例（那也是魅族经营状态比较好的一年）：销量达到2000多万台，对应员工有两千多人，魅族认为这种“每人万台”的比例是比较好的状态。

以下为魅族公开信：