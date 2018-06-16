ofo宣布全面取消免押金，还被曝出霸王条款

上周有媒体报道称，ofo现在挪用用户押金规模高达数百亿元，当时ofo否认了这一传闻。但是今天我们却发现，ofo进一步取消了在上海、杭州、深圳、广州和厦门五城的信用免押服务，这意味着ofo已经在全国范围内取消免押。同时还有媒体曝光了ofo用户协议中的“霸王条款”：有争议要起诉？先交10000块钱！

我们先来看看取消免押的细节，ofo将会在原有的25个信用免押的城市上线“95元福利包”服务，简单说来就是在充值95元余额之后，用户就能够享受免押服务。ofo表示自己并不是要取消免押服务，而是在尝试自己的信用体系：“之前和芝麻信用的合作只是免押金方式的一种，这次我们是全新的方式，如果用户发生不文明用车行为，就会从余额中扣除相应的费用。”

从卖车身广告、裁员传闻、取消免押等动作来看，ofo确实是在尝试实现创始人戴威“让ofo利润达到一元人民币”的目标。但是在这个竞争激烈的市场，ofo的对手摩拜和哈罗等公司现在却在一步步开放免押服务，ofo的盈利之路着实艰难。而根据ofo官方的声明，现在他们已经在100多个城市实现了盈利，营收过亿。

但是现在看来，ofo的危机还不仅仅存在于押金上，《北京日报》今天发文称，有用户在使用ofo的时候扫到了一辆坏车，但是却被扣了一块钱，并且这种情况三番两次出现，相信和这位用户一样中招的朋友不在少数，他对此十分气愤，便以此对ofo提起了诉讼，然而最后竟然败诉了！原因都出在ofo的《用户注册协议》上。

在ofo的用户注册协议的第15条中，明确表示任何争议都需要提交给中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，所以这事法院“管不了”。那么为什么用户和ofo的争议要到这个委员会进行审理呢？在调查之后《北京日报》发现，中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁最低费用为10000元人民币！

为了被吞的1元钱，花10000元打官司，相信有这种魄力的用户可能并不存在吧，不知道大家对于这个《用户注册协议》有什么看法呢？