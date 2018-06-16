苹果公司与脱口秀主持人奥普拉签独家合作协议

苹果公司周五宣布，该公司已与美国知名脱口秀节目主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）签署一份多年期协议，这是该公司推进原创内容战略的一部分内容。

苹果公司发表声明称，温弗瑞将“利用她无与伦比的与全球观众互动的能力打造原创节目”，但并未披露该协议的具体条款。

温弗瑞“称霸”美国日间电视节目已有数十年之久，其经久不衰的《奥普拉脱口秀》（The Oprah Winfrey Show）节目在2011年播出了最后一季，随后她又转战奥普拉电视网（Oprah Winfrey Network）。在千变万化的传媒行业中，这是一种重大的胜利。而时至今日，亚马逊、Facebook以及Alphabet旗下YouTube网站等硅谷科技巨头正在增建自己的影视工作室业务，千方百计地争夺观众。

此前有报道称，苹果公司计划投资10亿美元打造原创内容，此举的背景是流媒体视频服务先驱Netflix的崛起给传统媒体带来了极大压力，并为直接面向消费者的流媒体视频服务扫清了道路。

据美国电影业界权威杂志《好莱坞报导者》（Hollywood Reporter）报道，Netflix和亚马逊也曾寻求与温弗瑞签约。该报援引匿名知情人士透露的消息称，温弗瑞与苹果公司签署的协议可能包含电影、电视、移动应用和图书等内容，将通过该公司的多平台渠道进行发布。报道还称，她将继续运作奥普拉电视网。

以下是苹果公司发布的声明全文：