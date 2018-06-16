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苹果公司与脱口秀主持人奥普拉签独家合作协议

2018-6-16 7:09:18来源：新浪科技作者：唐风责编：阿迷/实习评论：

苹果公司周五宣布，该公司已与美国知名脱口秀节目主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）签署一份多年期协议，这是该公司推进原创内容战略的一部分内容。

苹果公司发表声明称，温弗瑞将“利用她无与伦比的与全球观众互动的能力打造原创节目”，但并未披露该协议的具体条款。

温弗瑞“称霸”美国日间电视节目已有数十年之久，其经久不衰的《奥普拉脱口秀》（The Oprah Winfrey Show）节目在2011年播出了最后一季，随后她又转战奥普拉电视网（Oprah Winfrey Network）。在千变万化的传媒行业中，这是一种重大的胜利。而时至今日，亚马逊、Facebook以及Alphabet旗下YouTube网站等硅谷科技巨头正在增建自己的影视工作室业务，千方百计地争夺观众。

此前有报道称，苹果公司计划投资10亿美元打造原创内容，此举的背景是流媒体视频服务先驱Netflix的崛起给传统媒体带来了极大压力，并为直接面向消费者的流媒体视频服务扫清了道路。

据美国电影业界权威杂志《好莱坞报导者》（Hollywood Reporter）报道，Netflix和亚马逊也曾寻求与温弗瑞签约。该报援引匿名知情人士透露的消息称，温弗瑞与苹果公司签署的协议可能包含电影、电视、移动应用和图书等内容，将通过该公司的多平台渠道进行发布。报道还称，她将继续运作奥普拉电视网。

以下是苹果公司发布的声明全文：

苹果公司今日宣布与奥普拉·温弗瑞达成一项多年期独家内容合作，她是备受尊敬的制作人、演员、谈话节目主持人、慈善家及奥普拉电视网CEO。

温弗瑞和苹果公司将联手利用她无与伦比的与全球观众互动的能力打造原创节目。

温弗瑞的项目将作为苹果公司原创内容阵容的一部分来进行发布。

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关键词：苹果脱口秀

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