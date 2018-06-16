我们距离西部世界还有多远？

《西部世界》第二季来了，曾经仅作为“接待员”在主题乐园中供人类娱乐的机器人们逐渐觉醒，甚至开始大肆屠宰过去的人类客人们……在Delos公司董事会遭到屠杀之后，整个剧情进入了一个新的阶段。寻找Arnold成为人类的新任务之一，Dolories为机器人接待员安排了更大的计划，一个新的Shogun World也出现了。

而能够在机器人之间传递思想的“蜂巢思维”，更让人有了一个大胆的猜测：人类与AI的转化是否就会在这个过程中完成？

不难看出，这部关注度极高的美剧中，人类和机器人之间的关系往往是引起观众最多思考的部分。作为一个人工智能领域的从业者，我也经常被问到这个问题“Hey，《西部世界》成为现实还要多久？”

我可以很靠谱地告诉大家，会杀人、有感知的AI 机器人现在还不存在，当然在电视上除外。像《西部世界》所描绘的那种景象，如今的科技还远远做不到，但是这并不意味着我们不能以另一种方式来实现它——在人工智能、增强现实和虚拟现实等领域的最新进展，已经让我们在如何实现《西部世界》的这个问题上，有了一些眉目。如果在现实世界实现“西部世界”这样的一个主题公园在技术上无法实现，在虚拟世界中搭建一个Westworld却是完全可行的。（考虑到电视剧中的情节，可能在虚拟世界中体验Westworld 反而是一件好事情呢？）

如何在虚拟世界中打造Westworld ？

首先，使用诸如Maya 3D 和Blender 之类的软件，艺术家们能够在虚拟世界里还原Westworld 的城镇风貌和自然景色。比如在电影《阿凡达》中，整个美轮美奂的湛蓝世界都是通过这种技术渲染出来的。根据不同的时间线、预算和设计，我们可以通过虚拟现实引擎打造出一个用户能任意探索的“西部世界”。像运动恢复结构（Structure-From-Motion）及多视角立体技术（MultiView-Stereo）等计算机视觉技术则可以用来增强体验——当然，很可能还需要提供一些图像来提升质量，比如一件旧衣服或一架钢琴，这些图像可以提供让这个世界变得更真实的纹理、阴影等细节。

▲电影《阿凡达》中场景

不过需要指出的是，VR 本质上是一种模拟体验，现有的感观技术还不足以让VR 的体验能够与真实世界相提并论。迪士尼、Universal这类主题公园其实已经能提供很棒的“沉浸式”体验了，要向真正的西部世界靠拢，我们还需要考虑的则是如何让人类真正“进入”这个世界，和如何建造这些机器人。

让虚拟的西部世界更加真实

想象一下，我们真正进入虚拟的西部世界，需要哪些元素？在我看来，不仅需要一个在虚拟世界里的“自我”，还需要能够和其他人的“自我”进行互动。

过去几年，我的公司ObEN就在开发这种技术——PAI（Personal Artificial Intelligence，个性化人工智能技术）。通过电音模拟技术和计算机视觉技术，我们能够很容易地生成实现一个人的虚拟AI化身，不仅外表看起来非常接近，说话的声音也和本人一模一样。

ObEN研发的PAIYO手机应用程序就是一个已经可以给用户增强现实AR体验的例子。通过一张自拍照和一小段语音，用户就能得到自己的个人人工智能形象，而且还会在区块链上获得认证。通过每天的互动（比如朗读文字），用户的PAI形象会不断改进，越来越像本人。未来PAIYO app里还会提供不同的剧情走向，让用户可以通过自己的PAI参与其中。

最后就是Westworld 里面拥有身体、可以在虚拟和现实两个世界中行动的AI 机器人了，这部分元素可要复杂得多。跟建造PAI时一样，我们会需要模拟声音和形象，让机器人的外表、行动、甚至触感等方面与人类相似，还需要设计?AI 机器人的大脑。比如Text-to-speech技术，就可以让机器人用属于自己的声音来说话，ASR（Automatic Speech Recognition）引擎则可以当这些AI机器人的耳朵。至于它们的身体，材料学家、化妆师、机械工程师们已经能做出和人类特别类似的机器人外壳了。

虽然如此，但是我们现在看到的机器人跟《西部世界》里几乎无懈可击的机器人还有很大距离，最大的原因就是差一个足够优秀的机器人大脑。

只有有了这样的大脑，机器人才能接收并处理各种信号或者信息、提供合适的反馈。现在的AI大脑既接受了大量垂直领域里的背景信息的训练，也能通过自然语言处理技术而了解更广泛的信息。这类机器人大脑已经可以表现得不错——我们都在?Google 的大会上看到?AI 机器人打电话预约的例子了，人类接线员根本没发现对面是个机器人。这种机器人和人类之间交互的质量，主要取决于数据、神经网络算法及算力。迄今为止，AI 大脑仅能够在非常有限的结构化场景里完成高水平的表现。

不过过去十几年，AI技术的发展非常迅速，所以我们可以想象不远的将来，机器人也许能和人类在各个非结构化的场景下更自然地交互了。

想象一下中国版Westworld

除了技术的因素以外，文化也是必须考虑的一部分。《西部世界》听起来就是一个很”西方”的名字，让人立刻联想到沙漠、牛仔、酒馆和枪战，但是狂野西部的背景未必适合东方文化的中国人。作为主题公园出现的Westworld如果有一个基于东方文化的中国版本，设定很可能也要做相应的调整。

西方牛仔，东方武侠。或许中国版的Westworld 会是一个张艺谋电影《英雄》中的武侠世界，刀光剑影取代了枪战，对恩怨情仇的表现则代替了赤裸裸的肉欲和放纵。含蓄的东方人，可能更懂得在内敛中欣赏一种虚拟世界的美。

正像《仙剑奇侠转》要比《龙与地下城》更能博得中文玩家的共鸣一样，中国版Westworld的女主角之一也许应该像“赵灵儿”，Dolores虽然也很美丽可爱，但是作为配角或者支线人物出现会更好。身高、肤色、骨骼……这些都应该在设计时做相应调整。

除了机器人接待员更多要有东方化的外表和样貌之外，中国版Westworld设计上另一个重要的特点就是在与玩家交互时要能够以中国人的文化背景和逻辑进行交互。比如，中国人的肢体语言并不那么丰富，情感变化与人物特点可能都体现在非常小的细节上，黛玉一双似喜非喜含情目，情意内敛却楚楚动人；而在古代场景中，不同社会阶层的行为特点也可能迥然不同，这些都需要在设计时特别注意——就说进食一事，古代人站立或蹲坐进食都会被视为不雅，贵族进食还可能是相对跪坐，这些风俗礼仪出了差错，这个中国版西部世界就可能有形无神。

场景设定方面，中国版Westworld的也许选择一个千年古都或者江南水乡，就是有大漠风沙也应该像电影《大话西游之大圣娶亲》一样，营造一种孤寂而又凄凉的美感。从中华文明历史悠久的文化来看，中国版Westworld的场景——尤其是涉及特定历史时期的场景——会有非常多的选择。第二季的Westworld已经向我们展现了Shogun世界的魅力，金庸武侠小说中那些令人如痴如幻的场景，相信在中国版Westworld中一定会更加诱人。

▲电影《大话西游之大圣娶亲》剧照

Westworld在它的广告词中说，要玩家“听从内心的召唤”，但许多来玩的人，都是花大钱来满足各式各样的欲望，用性和暴力来释放自己。不难想象，在经济发达、生活压力大的城市，人们对科技的接受程度更高，对Westworld的兴趣及这笔花销的承受度也可能更高。我们不妨大胆猜测一下，拥有多家全球顶级IT公司的深圳，很可能会是中国第一个出现Westworld的城市。

无论是荒野西部风格的Westworld，还是中国版的Westworld，对于用户来说，体验是最重要的。人们寻找的，都是那些在生活中所缺少的东西，不是吗？