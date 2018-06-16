前程无忧百万数据遭泄露？含手机密码，疑遭撞库

IT之家6月16日消息 A站发生数据泄漏后，又有一家大型网站数据在暗网销售。据澎湃新闻报道，前程无忧（51job.com）用户信息在暗网公开销售，黑客展示部分样本数据，包括邮箱密码等基本信息。

▲按网上销售前程无忧的数据信息

根据IT之家了解，目前前程无忧方面已经确认部分用户账户密码被撞库，但否认该公司数据被拖库。根据引述澎湃新闻的报道，前程无忧对相关数据进行测试，部分可以登录成功。

暗网上这位售卖人称，自己手中共有195万条相关数据。目前暂时无法确认是因为数据库泄露造成还是撞库所致，部分黑客圈人士表示，极有可能有人从其他地方挑选数据伪装成51job被拖库，拿其数据进行售卖。

6月15日，前程无忧方面回复澎湃新闻记者称，该公司从当天早间就已经对暗网上放出的数据做进一步验证，对这些用户登录情况做了进一步的分析汇总，从公布出82条数据中发现，“有65条在我们的碰撞库中，其余17条数据无法正常登录。”

前程无忧方面表示，经过安全团队校验，释放出来的样本数据，绝大部分来自于一些邮箱泄露的账户密码，且都是在2013年之前注册，所以很可能是这些邮箱的用户名和密码被非法获得，“恶意用户通过这些已泄露的邮箱账户及密码，对我们站点进行登录匹配。然后蓄意倒卖，并非51job被拖库。2013年不少互联网邮箱的密码还是明码，且数年前确实发生过一些邮箱的信息泄露。”

前程无忧不愿意公开具体涉及的是哪家邮箱服务商。