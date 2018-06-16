前后仅12天！证监会：小米集团CDR申请6月19日上会

IT之家6月16日消息 根据证监会公告，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会定于2018年6月19日召开2018年第88次发行审核委员会工作会议，审核小米集团公开发行存托凭证（CDR）事项。由此，小米发行CDR排队的时间，前后仅12天。

这一速度远超今年上会速度最快的富士康，富士康工业互联网（上市后简称“工业富联”）于2月1日提交招股书申报稿，并于3月8日过会，用时36天。

6月11日，证监会官网正式披露了小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件，小米CDR的保荐机构为中信证券，拟上市地为上交所。若此次审核通过，小米将正式成为国内首个发行 CDR 的公司。根据招股书，CDR和港股将同步发行。招股书还明确，小米将以中国境内证券交易所为主上市地。

由于目前披露的小米CDR招股书还只是申报稿，具体发行方案、CDR发行价格、募集资金数额等信息还未公布。不过据招股书显示，本次募集资金的30%用于研发核心自主产品，30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品、移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链，其余40%用于全球扩张。

招股书显示，小米成立八年来，经历了五轮融资，融资金额累计超14亿美元。雷军通过境外设立的信托成为小米实际控制人，拥有公司57.9%的投票权。