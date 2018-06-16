内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

前后仅12天！证监会：小米集团CDR申请6月19日上会

2018-6-16 7:54:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月16日消息 根据证监会公告，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会定于2018年6月19日召开2018年第88次发行审核委员会工作会议，审核小米集团公开发行存托凭证（CDR）事项。由此，小米发行CDR排队的时间，前后仅12天。

这一速度远超今年上会速度最快的富士康，富士康工业互联网（上市后简称“工业富联”）于2月1日提交招股书申报稿，并于3月8日过会，用时36天。

6月11日，证监会官网正式披露了小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件，小米CDR的保荐机构为中信证券，拟上市地为上交所。若此次审核通过，小米将正式成为国内首个发行 CDR 的公司。根据招股书，CDR和港股将同步发行。招股书还明确，小米将以中国境内证券交易所为主上市地。

由于目前披露的小米CDR招股书还只是申报稿，具体发行方案、CDR发行价格、募集资金数额等信息还未公布。不过据招股书显示，本次募集资金的30%用于研发核心自主产品，30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品、移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链，其余40%用于全球扩张。

招股书显示，小米成立八年来，经历了五轮融资，融资金额累计超14亿美元。雷军通过境外设立的信托成为小米实际控制人，拥有公司57.9%的投票权。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有