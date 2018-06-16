注：本文首发自IT之家微信公众号《米聊：我觉得我还可以抢救一下》，作者代忆，欢迎大家关注IT之家微信公众号（ID：ithomenews）。

昨天，小米米聊内测群发布一条公告：新版米聊内测版预计将于明日（6月15日）发布。

这简直就是晴天霹雳，要知道从一直以来雷军的态度和外界的推测来看，小米在社交领域基本上已经是认栽缴械了。据IT之家小编了解，米聊的最近一次更新是在5月16日，更早之前是2017年进行了3次常规修复更新，较为活跃的更新周期则是停留在了2016年。

震惊之余，小编脑海中一直有几个疑问待解：小米为何突然复活米聊？其中深意何在？7年前已然败在微信手中，这次复活难道已经有了把握？

要解答这些问题，我们有必要从头说起。

米聊兵败

米聊其实并不是半路杀出的程咬金，在移动互联网时代，它可算作开创者之一。

张小龙之于微信，就如同黄江吉之于米聊。2010年10月，被说服成为小米联合合伙人的黄江吉，与雷军一起迎来了小米的第一个风口，不是互联网手机，而是米聊。此时，一款基于手机通信录的kik Messager社交软件，出现在苹果和安卓的应用商店，这款软件可在本地通讯录上直接建立与联系人的连接，并在此基础上实现免费短信聊天，小米认为这是一个机遇。

此后一个月的时间里，小米创始人们就在讨论移动IM软件如何实现。事实证明，这款软件并没有那么难，到12月，黄江吉带队仅用了一个多月时间，便发布了中国第一款模仿 Kik 的产品，即为米聊。

但这个风口并不只属于小米。仅仅两个月，张小龙在得到马化腾首肯之后，迅速推出了微信，以社交起家的腾讯也给予了毫无疑问的大力支持，微信一路高歌猛进。

2011 年 4 月，米聊借鉴了香港一款名为 Talkbox 的同类产品，为米聊增加了语音对讲机功能，用户猛增到 100 万。但一个月后，张小龙的微信新版本也及时增加了语音聊天功能，用户猛然间出现井喷。

2011年7月左右，米聊已感觉力不从心，逐渐败下阵来。

实际上，雷军和黄江吉早在立项米聊之时便已经认识到了自己与腾讯的差距。雷军曾透露，当初做米聊就是与腾讯赌时间差。做米聊曾有设想，如果腾讯一年后才有所反应，米聊胜率是50%，如果腾讯两三个月就有反应，米聊应该100%会死掉。

雷军的眼光的确老辣，但微信的跟进也的确及时。一边倒的对阵，让雷军和黄江吉不得不慎重思考米聊的未来。2011年7月，雷军与小米团队开会，会议主要议题是应对腾讯的全线压上。雷军在会议上坦言，如果小米跟腾讯硬碰硬，能胜出概率接近于中六合彩，但不表示小米没有机会。

此后，小米很快改变策略，米聊转向手机SNS，而不再是IM，看中的就是腾讯所没有的兴趣社交，主要任务就是更好的照顾小米用户群，配合搭建小米生态。

避实击虚，看上去这是一手杀招。不过，米聊杀得不是微信，而是自己。

2011年8月7日，雷军在距离小米手机新品发布会还有9天时发布了一条微博：“舍得，有舍才有得，小舍小得，大舍大得。”这被认为是小米开始放弃米聊的标志。

完全放下又谈何容易？2014年2月，小米科技全资控股瓦力网络，将米聊、游戏、视频等多个业务整合，组建“小米互娱”，由原麒麟游戏CEO尚进出任小米互娱总经理。尚进在个人微博上表示：“在2014年米聊会作为小米互娱产品群的旗舰，进行全面升级，整合我们所有的技术、服务、内容和文化内涵……”

但也就是从2014年开始，雷军再也没有在公开场合提过米聊了，而黄江吉也在今年4月份，黯然离去。

米聊为何取得先发优势依然失败？

最大的原因莫过于对手过分强大。背靠腾讯积累的社交基因，微信通过8亿QQ用户的超强倒流迅速追赶，而且微信的定位也十分明确——只做移动端，更追求易用性，在推新功能时节奏也相对从容，基本上没有走任何弯路。

相比之下，小米科技给予了米聊这个产品太多期望，把营造一个移动大社区的野心都寄托在米聊身上，让这样一个基于一对一交流的产品有些不堪重负。

至于之后，米聊转型兴趣社交，看似迈向细分领域，但实际上已经将产品瞄向了对手，而远离了用户的需求，失败也就成为必然。

因此，尽管黄江吉所主导的米聊团队早期也是做了很多创新，也敢于创新，但毕竟缺乏经验、试错太多。时间差的优势没能延续半年，便荡然无存。

米聊复活？

米聊为何时隔N年重新复活？要回答这个问题，我们有必要了解米聊在整个小米生态里的定位。在雷军的设想里，小米通过硬件和无可匹敌的用户体验来整合互联网用户体验。硬件产生流量，软件搭建平台，互联网服务则负责产生营收和利润。

而软件部分，最早指的就是米聊。

2011年雷军在接受专访时说：“我们开发了米聊的产品，米聊是一种新形态为手机做的社交工具，它把原来很单调发短信用语音、图片、涂鸦、手写等各种方式进行交流，解决沟通的问题。整个小米的构思是铁人三项，三位一体的，这才是小米给整个市场真正的震撼。小米手机还在创造一个新的奇迹，我们希望只用互联网方式，只在网上销售，能够奠定一个互联网的手机品牌。”

雷军甚至称，“等小米手机卖出1亿部的时候，你再来看看，那就不一样了”。意思是，等小米手机有了足够的量，圈了足够多的用户，靠着MIUI和周边的互联网服务，小米就会变得跟其他那些手机厂商越来越不一样，无论是收入模型还是业务架构。

时至今日，小米的手机销量目标无疑已经达成。里昂证券估算，小米2018年有望将其智能手机出货量提高42%，至1.3亿部；2019年可能会进一步增至1.79亿部，在2020年将增至2.186亿部。

小米已经依靠硬件和 MIUI 构建起了强大的生态系统，而这一系统无疑是仍在扩大中的，这为米聊的复活提供了更多的土壤，或许雷军认为这足以与腾讯的微信对抗了。

更何况，在微信的强压下，也并不是寸草不生，陌陌、探探等后来者凭借在细分领域深耕，取得了相当不错的业绩，这给了小米复活米聊不少的信心。毕竟，移动IM这个百亿千亿美金的生意，说放弃还是很难的。

另一方面，或许是因为情怀、出身，或许是因为发展前景，雷军对于小米的互联网企业属性也有着不一样的执念，而这份执念里，米聊无疑有着十分重要的一席之地。

米聊的搁浅为小米的互联网企业定位带来了极大负面影响。在那之后，小米不断试图开拓其他的互联网属性业务，比如小米商城、游戏、云等等，现在回过头来看，雷军的目标很明确，就是要把小米打造成一家互联网公司。

米聊的失败却映衬了小米手机的成功，也让小米在手机硬件的道路上越走越远。早在2012年、2013年时，媒体界和行业就有了许多论述，结论自然与雷军的期望截然相反，只是小米和雷军不愿接受这个现实。

从营收角度看来，小米显然不能算是一个互联网企业。

小米CDR招股书显示，手机业务始终是小米赖以为生的主要业务，2017年小米来自智能手机行业的收入为805.64亿元，占总收入的比例为70.3%；来自IOT与生活消费产品的营收为234.48亿元，占比为20.5%；来自互联网服务的营收为98.96亿元，占比为8.6%，今年一季度占到了9.39%。

超过70%的收入来自手机制造业务，小米再怎么强调互联网属性，也是难以令人信服。

但是，考虑到行业发展已经进入了平稳发展期，分析人士认为，现在小米如果再不上市的话，就会错失上市窗口，这是小米上市的最佳时机；如果以手机硬件企业上市的话，“钱景”也定然有限。

因此，在投资领域的专业人士看来，小米更多是想以互联网公司的前景来激发市场的想象。

有生态、有内容、有基因，看似米聊志在必得，但小米也不得不面临这样一个事实：庞大的微信和已瓜分殆尽的细分社交，使米聊的处境与7年前相比丝毫没有好转，反而当年的优势消失殆尽，劣势只增不减。

已失天时的雷军，还能立起米聊的大旗吗？只怕并没那么容易。

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