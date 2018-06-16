Deepin深度系统面临重重困境，创始人兼CTO已离职

IT之家6月16日消息 Deepin（深度系统）是一款国内的Linux发行版，获得了用户和开发者的支持。但据开源中国称，目前Deepin操作系统面临重重困境，新版本不断延期，开发人员离职，Bug得不到长期修复。现在更重大的问题出现，Deepin创始人兼 CTO 王勇已经离职，并且在论坛发布长文证实。

Deepin创始人兼 CTO 王勇在论坛发布了长文：感谢亲爱的你们，大家继续加油。