Deepin深度系统面临重重困境，创始人兼CTO已离职

IT之家6月16日消息 Deepin（深度系统）是一款国内的Linux发行版，获得了用户和开发者的支持。但据开源中国称，目前Deepin操作系统面临重重困境，新版本不断延期，开发人员离职，Bug得不到长期修复。现在更重大的问题出现，Deepin创始人兼 CTO 王勇已经离职，并且在论坛发布长文证实。
Deepin创始人兼 CTO 王勇在论坛发布了长文：感谢亲爱的你们，大家继续加油。
８年前我来到深度，之所以想做deepin操作系统，主要有几个原因：
让自己的技术能够变成大家能摸得到的产品，而不是技术高手的玩物
希望能够代表中国的团队，给世界证明看，只要中国人认真做，中国团队一定可以做到世界最好的开源技术和产品
看不惯国内那些喷子，希望付出行动来做真真实实的改变
希望在公司成功的时候，能够给创业的兄弟姐妹们带来幸福的生活
这８年里，遇到过很多困难的时刻：
写代码太累下班晚上要靠输液才能继续第二天继续上班
晚上陪客户喝酒，喝三场，吐了无数次，实在喝不下去了还要一口闷
很长一段时间天天加班，睡在公司，老婆只能把小朋友抱到公司楼下才能逼我回家
遇到人生很多惨痛的打击，不想再继续人生了，哭的痛不欲生
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这８年来，每次想放弃的时候，是你们一贴一贴的鼓励，鼓励我和深度的兄弟姐们继续坚持下去。
这８年来，我们做了全世界发展最快的DDE、造了30多个高质量的原创应用，给Linux带来了搜狗输入法、网易云音乐等必备应用，通过给Wine打大量补丁，让大家可以流畅的使用微信、QQ、迅雷等产品，深度应用商店也帮助大家节省了大量安装软件折腾的时间。
可以说，这８年，每个日日夜夜，我们深度人都是无怨无悔的，因为不论我们个人或者公司遇到什么困难，都是你们这些亲爱的人在无条件的支持我们。
你们的支持让我们每天去公司的路上都斗志盎然...
天下没有不散的宴席，我今天走了，主要是我个人的原因：
我希望学到更多技术知识，而不是吃８年前的技术老本
我希望过简简单单的生活，创业的８年我太累太累了，想好好的休息一下，为我自己的个人健康和家人负责
希望大家不要揣测我离职的原因，我只是简单的累了想休息一大段时间。
请大家继续支持深度，支持仍在深度奋斗的那些值得每个中国开源人尊重的斗士们，没有他们后面默默的奋斗，深度做不出这么好的产品。
深度，就像我一手带大的baby一样，不论我将来走到什么地方，我都在后面一直关心深度，我也会常常回来看大家的。
最后，感谢这８年和我在深度奋斗的兄弟姐妹们，感谢论坛所有支持深度的朋友们。
大家，后会有期...