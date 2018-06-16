高通再次延长收购恩智浦要约，等待中国监管批准

据MarketWatch北京时间6月16日报道，高通周五宣布延长对恩智浦半导体的现金收购要约，以等待监管机构的批准。

这份收购要约原本定于美国东部时间6月15日下午5点（北京时间6月16日凌晨5点）到期，但现在则已被延长至美国东部时间6月22日下午5点。

高通和恩智浦最初在2016年10月27日达成收购要约，此后经历股东反对、加价、延长收购要约期限等各种挑战。

在半导体领域，恩智浦半导体是全球最大的制造商之一。收购恩智浦对高通来说十分重要，后者正在寻求用户群的多样化，并日渐成为快速发展之汽车市场上的领先芯片供应商。高通目前已经获得全球九家监管机构中八家机构的批准，以最终完成收购。中国监管机构是唯一一家还未给予批准的。

分析师认为，在中美贸易和投资紧张局势未得到解决之前，中国商务部不太可能批准这次交易。知识产权代理公司高管艾瑞克·罗宾逊（Erick Robinson）表示：“在华盛顿和北京之间解决他们的分歧之前，高通的收购交易恐难以进行。”

咨询公司ControlRisks的中国和北亚地区分析总监安德鲁·吉尔霍姆（Andrew Gilholm）说，中国并没有阻止这项交易，“只是压着不批准”。

周四，《南华早报》援引知情人士消息称，中国监管机构已决定批准高通与恩智浦的440亿美元并购交易。

《南华早报》称，中国商务部的这一决定，为这一因中美贸易关系紧张造成的长达数月的反垄断调查扫清了障碍，并使这一并购交易得以继续。

目前，高通的核心手机芯片业务目前已经触顶，收购恩智浦对于其扩大业务范围，提高竞争力至关重要。高通称，收购恩智浦有助于公司进入相邻行业，例如互联网汽车。高通预计，到2020年时，互联网汽车等相邻行业的规模将达到770亿美元。高通相信，在这些领域，公司在5G技术的投资很可能会取得巨大回报。高通还预计，合并交易将立即提高公司的调整后每股收益。如果交易失败，高通将回购同等规模的股票以提高每股收益。