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“女版乔布斯”伊丽莎白·霍尔姆辞任公司CEO，因不实宣传遭美政府刑事指控

2018-6-16 9:53:41来源：凤凰科技作者：霜叶责编：骑士评论：

据CNBC北京时间6月16日报道，当地时间星期五，血液检测公司Theranos创始人伊丽莎白·霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）和该公司前总裁拉梅什·巴万尼（Ramesh Balwani），因对检测设备精度的不实宣传遭到刑事指控。

霍尔姆斯和巴万尼星期五现身位于加利福尼亚州旧金山的美国联邦地方法院，接受传讯。霍尔姆斯星期五辞去Theranos CEO一职。

霍尔姆斯和巴万尼星期五向美国联邦调查局自首，各自交纳50万美元保释金被保释，在传讯期间被要求交出护照。

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