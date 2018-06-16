PayPal高管：无现金社会只是时间问题 但还需要几十年

凤凰网科技讯据CNBC北京时间6月16日报道，尽管移动支付无处不在，但PayPal旗下Venmo公司的一位高管表示，全球距离完全放弃现金还有几代人时间。



“这只是时间问题，但将会非常长远，不是未来几年就能实现的，”Venmo首席运营官迈克尔·沃恩（Michael Vaughan）周五在沃顿商学院全球论坛上说道。“这仍然需要好几个几十年。可能要等到我们寿终正寝，然后我们的孩子寿终正寝以后才能实现。”

PayPal旗下的Venmo是全球领先的移动支付服务之一。沃恩称，今年第一季度该公司在美国的支付总额约为120亿美元，较去年同期增长了约80%。

PayPal的Venmo移动支付应用

沃恩称，尽管美国市场增长迅速，但在移动支付采用率方面，美国才“刚刚开始触及表面”。他说，芬兰和瑞典以及亚洲部分地区是移动支付领域的领头羊，而拉美和南美落后最多。

“各市场之间的差距很大，”他说。

Venmo的母公司PayPal在全球200多个国家开展业务，并正在努力扩张其产品线。今年5月，该公司宣布了其迄今最大的一笔收购交易——以22亿美元收购支付初创企业iZettle。

移动支付已经成为金融机构的战场，尤其是随着千禧一代开始从现金转向数字支付。

“所有金融公司都纷纷参与进来，随着越来越多的人使用手机支付，所有公司的相关业务都得到了促进，”沃恩说。

例如，Zelle是由美国银行、富国银行和其他数十家美国大型银行支持的个人对个人支付系统，于去年推出。Square Cash是Square公司开发的移动支付应用，与Venmo和PayPal竞争。野村证券的一项分析显示，自2016年初以来，Square Cash应用的下载量已超过Venmo。

“移动支付现在无处不在，对消费者来说这是一件好事，”沃恩说。