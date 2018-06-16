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腾讯发布公告：严厉打击QQ群传播虐待动物暴力信息行为

2018-6-16 10:36:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月16日消息 腾讯QQ安全团队今日发文表示，近日，通过用户举报，新发现一批涉及在QQ群内传播虐待动物的暴力信息的违规行为。QQ安全团队对此高度重视并第一时间对相关情况核实和处理。5月1日至今，共封停涉嫌传播虐待动物信息的QQ群14个，封停群主、管理员QQ账号23个。

下面是关于严厉打击传播虐待动物暴力信息行为的公告全文：

为了给广大用户提供一个健康的网络环境，QQ安全团队一直在针对色情、暴力、虐待动物、侵犯用户隐私等不良信息传播进行持续打击。我们对此类违规行为坚决说不！与此同时，一旦发现并核实，我们将对涉事的QQ群及账号进行永久封停处理，绝不姑息。情节严重者，我们还将提交司法机关严肃处理。

近日，通过用户举报，我们新发现一批涉及在QQ群内传播虐待动物的暴力信息的违规行为。QQ安全团队对此高度重视并第一时间对相关情况核实和处理。5月1日至今，我们共封停涉嫌传播虐待动物信息的QQ群14个，封停群主、管理员QQ账号23个。

我们同时注意到，随着打击的持续进行，此类违规用户采用更加隐蔽的方式进行传播，给打击工作带来一定的难度。我们将不断提升打击技术和打击力度，同时，也欢迎用户加入到打击的行动中来，对违规帐号和群进行举报。除产品端的举报入口外，也可以通过腾讯安全服务平台（http://110.qq.com）等通道随时举报。

QQ团队郑重声明：QQ严格禁止在产品中进行的一切传播暴力信息的行为，并对该行为持续地进行打击。QQ安全团队提醒大家，发布传播扩散暴力内容信息涉嫌违法行为，需要承担法律责任。希望我们一起努力，共同维护一个清朗、健康的网络环境！

QQ安全团队

2018年6月16日

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关键词：QQ群腾讯动物

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