高通出局：未来苹果iPhone modem芯片将完全由英特尔提供

据科技博客AppleInsider北京时间6月16日报道，英特尔已经开始为苹果未来新款iPhone生产调制解调器，据说这种调制解调器可适用于多种移动通信技术，并能够使不同版本的苹果iPhone摆脱对高通调制解调器芯片的依赖。

上周，英特尔技术与系统架构及客户端事业部副总裁阿沙·凯迪（Asha Keddy）在接受媒体采访时确认了这款调制解调器产品的生产。“XMM 7560（调制解调器）现在正在部署中，”凯迪表示，“正在试制和大规模生产中。”

AppleInsider当地时间周五上午独立证实，英特尔XMM 7560调制解调器正在量产。XMM 7560调制解调器芯片是英特尔推动所谓5G通信的一部分，这也使得该公司成为首家调制解调器产品下载速度达到每秒1千兆比特的公司。

凯迪承认，在过去的一段时间里，英特尔的调制解调器产品一直落后于高通等竞争对手，但他坚称，“我认为我们已经迎头赶上了，而后我们打算在5G领域保持领先。”凯迪所称的调制解调器产品，对于英特尔来说具有“里程碑”意义，因为该产品支持CDMA技术——Verizon和Sprint等运营商使用了这一通信技术。其他大多数运营商使用的是GSM技术、而非CDMA，这导致智能手机厂商需要为每个网络创建多个不同版本设备。

英特尔通过创建同时支持两种通信技术的调制解调器芯片技术，使其产品实现了与世界几乎所有移动网络兼容，从而摆脱调制解调器必须与网络兼容的束缚。英特尔的调制解调器产品还为苹果提供了机会，后者可将iPhone和iPad使用的调制解调器完全切换为英特尔产品。目前，英特尔和竞争对手高通同时为苹果旗舰产品提供调制解调器。

尽管新款调制解调器正在投产，但4月份来自供应链的一份报告称，高通今年将继续为新款iPhone提供调制解调器，但供应量将减少至30%，另外70%的调制解调器订单将由英特尔获得。外界猜测，苹果正试图减少对高通芯片的依赖，并可能在2019年前终止使用高通芯片。

市场研究机构分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)在今年2月份曾发布报告，暗示今年iPhone机型的调制解调器产品可能将由英特尔版本完全取代高通版本。对于苹果公司而言，其肯定存在远离高通的动机，因为两家公司目前正值法庭争斗时期。起初，高通起诉苹果，称苹果侵犯其诸多专利技术，而且拒绝支付专利费用。随后，苹果指控高通扣留了近10亿美元专利使用费。后来苹果与韩国反垄断调查部门合作，导致高通被罚款8.53亿美元，以及遭致美国联邦贸易委员会对高通展开了类似调查。

苹果在诉讼解决前停止向高通支付专利使用费，高通对此进行报复，声称苹果正利用法庭作为挡箭牌，从而使其零部件采购业务获得更好定价，并声称苹果侵犯了高通的专利。

未来不久，两家公司相关的三场关键听证会将在美国、德国和中国举行；而未来横跨6个国家和地区的多起诉讼，可能会决定两家公司的命运。